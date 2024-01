Billy Joel kehrt zurück? Weitere Anzeichen für neue Musik!

Stürmt er etwa bald wieder die Charts? Mit Songs wie "Piano Man" und "Only the Good Die Young" wurde Billy Joel (74) weltweit berühmt. Bis heute steht der US-Amerikaner noch regelmäßig auf der großen Bühne. Auf neue Musik mussten die Fans jedoch lange verzichten – die letzte Veröffentlichung liegt mittlerweile 17 Jahre zurück. Doch das könnte sich bald ändern. Billy Joel teasert nun neue Musik an!

Grund der Annahme ist der veränderte Hintergrund bei Billys Liedern auf Spotify. Spielt man jetzt einen seiner Songs ab, erscheint ein heller Schriftzug mit den Worten "Habe ich zu lang gewartet..." auf dem Bildschirm. Die Fans versetzen die kryptischen Worte in helle Aufregung. "Wie bitte, wir bekommen endlich mal neue Musik von Billy Joel, ahhhh" oder "Omg, neue Musik von Billy Joel?! Das sind die besten Nachrichten des Tages" sind nur zwei von unzähligen Fan-Kommentaren auf X.

Bereits Ende 2023 hatte der Musiker neue Musik angeteasert. Auf TikTok teilte er ein Video von einem seiner Konzerte, in dem er dem Publikum verrät, dass er in letzter Zeit im Studio war, um "an einer Kleinigkeit" zu arbeiten.

Anzeige

Getty Images Billy Joel im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Billy Joel im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Billy Joel, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de