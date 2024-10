Süßer Fan-Moment: Billy Joels Kinder treffen Taylor Swift

Der Sänger Billy Joel (75) hat zusammen mit seiner Frau Alexis Roderick und den gemeinsamen Töchtern Della und Remy am vergangenen Wochenende das Konzert von Taylor Swifts (34) Eras Tour im Hard Rock Stadium in Miami besucht. Die Familie hatte das besondere Vergnügen, Taylor und ihre Mutter Andrea backstage persönlich zu treffen. Billy teilte freudig Fotos von diesem Erlebnis auf Instagram und zeigte sich begeistert von der Show.

In seinem Post erinnerte Billy daran, dass das Hard Rock Stadium zuvor durch sein gemeinsames "Face to Face"-Konzert mit Elton John (77) den Besucherrekord gehalten hatte. "Taylors zweites Konzert hier hat einen neuen Rekord aufgestellt und eine neue Ära im Hard Rock Stadium eingeleitet", schrieb er und freute sich: "Wir waren so glücklich, Teil dieses rekordbrechenden Konzerts zu sein!" Außerdem betonte er, dass die "Blank Space"-Interpretin seinen Töchtern damit zeige, dass sie alles erreichen können.

Billy war nicht der einzige prominente Mann, der stolz mit Taylor posierte. Auch Prinz William (42) hatte im Sommer die Gelegenheit, ein Selfie mit seinen Kindern Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) sowie dem Popstar aufzunehmen. Die Begegnung fand im Rahmen eines Konzerts im Wembley Stadium in London statt. Die Körpersprache-Expertin Judi James analysierte gegenüber Mirror das Bild und stellte fest, dass Taylor sich ruhig und selbstbewusst präsentierte, als ob sie jeden Tag mit Royals posiere.

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

