Affäre mit Folgen: Billy Joel beging mehrere Suizidversuche

Sänger Billy Joel (76), der mit 160 Millionen Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten zählt, hat in einer neuen Dokumentation über den düstersten Abschnitt seines Lebens gesprochen. In der mehrteiligen Doku-Reihe "Billy Joel: And So It Goes", deren erster Part am 4. Juni beim Tribeca Festival in New York City erstmals gezeigt wurde, enthüllt der Musiker, in jungen Jahren zwei Suizidversuche unternommen zu haben. Der Grund dafür war eine Affäre mit Elizabeth Weber, der Frau seines damaligen Bandkollegen und besten Freundes Jon Small. Billy hatte zu dieser Zeit mit dem Paar und ihrem gemeinsamen Sohn zusammengelebt – bis seine Gefühle zu Elizabeth immer stärker wurden und die Situation schließlich eskalierte.

Die Affäre führte nicht nur zum Ende der Rockband Attila, die die Musiker gemeinsam gegründet hatten, sondern auch zu einer schweren persönlichen Krise für den "Piano Man"-Sänger. Billy verfiel in schwere Depressionen, begann zu trinken und schlief zeitweise in Waschsalons, weil er keine feste Bleibe mehr hatte. In diesen verzweifelten Momenten versuchte er mehrfach, sich das Leben zu nehmen, unter anderem mit einer Überdosis Schlafmitteln, die ihn für mehrere Tage ins Koma brachte. Tragischerweise hatte ihm die Medikamente ausgerechnet seine Schwester besorgt, die sich schwere Vorwürfe machte: "Ich habe ihn im Krankenhaus besucht und sah ihn unter einem weißen Laken liegen. Ich dachte, ich hätte ihn umgebracht." Rückblickend sieht Billy, der aktuell mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen hat, die Erfahrung als Wendepunkt: Die Gefühle, die ihn damals quälten, kanalisiert er seitdem in seine Musik.

Billy und Jon, deren Freundschaft immense Auswirkungen auf das Leben beider haben sollte, lernten sich bereits in der Schule kennen. Ab 1967 spielten sie gemeinsam in der Psychedelic-Rock-Band The Hassles, die zwar zwei Alben veröffentlichte, aber kommerziell kaum Beachtung fand. Zwei Jahre später verließen beide die Gruppe und gründeten das Duo Attila – ein ungewöhnliches Projekt mit Orgel und Schlagzeug als Hauptinstrumenten. Inspiriert vom aufkommenden Hardrock und frühen Metalbands wie Led Zeppelin oder Deep Purple experimentierten sie mit verzerrten Sounds und ungewöhnlichen Arrangements. Auch wenn Attila als Musikprojekt insgesamt nur mäßige Erfolge verzeichnen konnte, wird diese Phase von Musikexperten heute als entscheidend für Billys künstlerische Entwicklung angesehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Billy Joel im Februar 2004

Anzeige Anzeige

Brian Ach/Getty Images Billy Joel im Waldorf Astoria Hotel in New York City

Anzeige Anzeige