Christie Brinkley erinnert sich an ihre Zeit mit Ex Billy

Christie Brinkley (71) hat in ihrem neuen Memoirenbuch "Uptown Girl" enthüllt, wie die Ehe mit Billy Joel (75) am übermäßigen Alkoholkonsum des Sängers zerbrach. Die beiden heirateten 1985, lebten ein glamouröses Jetset-Leben zwischen ihren Jobs und bekamen ihre Tochter Alexa Ray Joel (39). Doch hinter den Kulissen wurde es immer schwieriger: Christie berichtet, dass Billy mehrfach tagelang verschwand – teils mitten in familiären Momenten wie dem fünften Geburtstag ihrer Tochter oder sogar beim gemeinsamen Thanksgiving-Essen. Besonders bedrohlich wurde es, als Billy betrunken Hotelzimmer verwüstete oder sich an Dinge nicht mehr erinnerte, was schließlich dazu führte, dass Christie ihn um die Scheidung bat.

Trotz der Trennung betont das Model gegenüber Page Six, dass sie sich das Ehe-Aus niemals gewünscht hatte und sogar jede nur erdenkliche Hilfe ausprobierte, um die Beziehung zu retten. Die beiden versuchten es mit Selbsthilfebüchern, Therapien und ärztlicher Unterstützung, doch "der Alkohol war die andere Frau", wie Christie schreibt. Billy gab später zu, lange Zeit mit seiner Sucht gekämpft zu haben und sich erst vor einigen Jahren endgültig vom Alkohol verabschiedet zu haben. Ihre Memoiren schrieb Christie in engem Austausch mit Billy, der sie ausdrücklich ermutigte, offen über die guten und schlechten Seiten zu berichten. Auch nach ihrer Scheidung blieb ein freundschaftlicher Kontakt bestehen – vor allem für Tochter Alexa Ray, die heute selbst als Sängerin auf der Bühne steht.

Wie gut sich das Model und der Musiker heute verstehen, unterstrich auch ein Konzert vergangenes Jahr im Madison Square Garden in New York. Auf der Bühne performte Billy seinen weltberühmten Hit "Uptown Girl", während Christie glücklich strahlend auf den Bildschirmen der Arena zu sehen war – im Jahr 2010 bestätigte Billy gegenüber dem Radiosender SiriusXM, dass er das Lied für seine Ex-Frau Christie schrieb.

Getty Images Christie Brinkley, 2024

Getty Images Billy Joel, Musiker

