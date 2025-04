31 Jahre nach Ehe-Aus: Billy Joel und Christie sind Freunde

Christie Brinkley (71) und Billy Joel (75) beweisen nun, dass auch nach einer Scheidung eine freundschaftliche Beziehung möglich ist. 31 Jahre nach dem Ende ihrer Ehe, die 1985 begonnen und 1994 offiziell geschieden wurde, beschrieb das ehemalige Supermodel ihre Verbindung zu dem Musiker in einem Interview mit dem People Magazine nun als "großartig". Christie verriet, dass Billy mittlerweile hauptsächlich in Florida lebt, sie sich aber gelegentlich sehen, wenn er zu Besuch kommt, um seine Tochter Alexa Ray Joel (39) zu treffen. Dabei sei es keine Seltenheit, dass er kurz bei ihr vorbeischaut, um hallo zu sagen.

Rückblickend sprach Christie auch liebevoll über die Ehejahre mit Billy, die geprägt waren von Romantik und Humor. "Wir haben so unglaublich viel gelacht", erinnert sie sich. Besonders die kreativen Gesten des "Piano Man"-Sängers sind ihr in Erinnerung geblieben: Gedichte, Blumen und Songs, die er eigens für sie im Studio schrieb. Der Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte war die gemeinsame Arbeit am Musikvideo zu seinem Hit "Uptown Girl" im Jahr 1983, die ihre Beziehung noch intensiver machte. Dennoch gab Christie zu, dass Billys Alkoholkonsum letztlich eine große Herausforderung für die Ehe darstellte. "Seine Trinkgewohnheiten waren größer als wir beide", stellte sie klar. Trotzdem habe sie keinesfalls die Trennung gewollt – doch die Beziehung ließ sich nicht retten.

Nach dem Ehe-Aus haben sowohl Christie als auch Billy eigene Wege eingeschlagen. Sie war nach der Scheidung noch weitere Male verheiratet und hat aus diesen Beziehungen zwei Kinder, Jack und Sailor. Billy heiratete ebenfalls erneut und hat inzwischen zwei Töchter mit seiner aktuellen Ehefrau Alexis Roderick. Doch die Verbindung zu Christie und Tochter Alexa bleibt bestehen. Laut Christie zeigt Billy auch Interesse an ihren Memoiren, die am 29. April erscheinen sollen. "Alexa hat es ihm beschrieben, und er meinte: 'Hört sich gut an, kein Problem'", erklärte sie laut Page Six. Offenbar haben "Bada Bing" und "Bada Boom", wie das Ex-Paar sich früher scherzhaft nannte, ihre Beziehung auf eine neue Ebene gebracht.

Getty Images Christie Brinkley und Billy Joel, 1985

Getty Images Christie Brinkley im September 2019