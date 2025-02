"Gebrechlich": Billy Joel stürzte auf Bühne während Konzert

Billy Joel (75) sorgte bei einem Konzert für besorgte Aufschreie, als er auf der Bühne heftig stürzte. Während eines Auftritts im Mohegan Sun Resort in Stamford, Connecticut, am vergangenen Samstag verlor der 75-jährige Musiker das Gleichgewicht und fiel auf den Rücken, nachdem er mit einem Mikrofonständer herumgewirbelt hatte. Der Sturz ereignete sich, als Billy den Song "It's Still Rock and Roll to Me" performte. Ein Augenzeuge teilte laut Daily Mail mit: "Er sah gebrechlich aus und benutzte den Mikrofonständer teilweise wie eine Art Gehhilfe." Er habe sich das gesamte Konzert über Sorgen um den Rocker gemacht. Trotz der Unterstützung seiner Bandkollegen wirkte der Sänger laut Fans sichtlich angeschlagen, beendete jedoch tapfer sein Konzert.

Der Vorfall heizte die Sorgen um den Gesundheitszustand des Stars an, der seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Musiklandschaft ist. In einem Interview hatte Billy einst mit The Mirror darüber gesprochen, dass er mittlerweile eine ruhigere Bühnenpräsenz bevorzuge: "Ich sitze meistens am Klavier. Mit über 70 bin ich kein Matinée-Idol mehr, aber es geht sowieso immer um die Musik." Weiter erklärte er, dass er auch abseits der Bühne weiterhin Musik schreibe, sich jedoch vor allem instrumentalen Stücken widme. In verschiedenen Radiosendungen kommentierte er seinen Lebensstil gewohnt selbstironisch: "Ich esse nicht gesund, mache keinen Sport. Aber ich schaue selten in den Spiegel, das hilft."

Billy Joel begann seine Karriere in den 1960er-Jahren und wurde mit Hits wie "Piano Man", "Just the Way You Are" und "Uptown Girl" ein weltweiter Star. Mit 160 Millionen verkauften Platten zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Während er im Laufe seiner Karriere mehrere Nummer-eins-Alben veröffentlichte, gab er 1993 bekannt, keine weiteren Popalben mehr zu produzieren. Stattdessen konzentrierte er sich überwiegend auf Piano-Balladen wie zuletzt 2024 mit seiner Single "Turn The Lights Back On". Sein musikalisches Wirken prägt jedoch Generationen von Fans und Musikern – ein Vermächtnis, das ihm trotz körperlicher Einschränkungen sichtbar Freude bereitet. Auch nach dem Sturz bleibt er für viele ein Symbol für künstlerische Hingabe und Ausdauer.

Jamie McCarthy/Getty Images Musiker Billy Joel während eines Konzerts in New York, 2017

Getty Images Billy Joel in New York, 2016