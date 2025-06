Das "Nine Perfect Strangers"-Staffelfinale kommt Anfang Juli

Die zweite Staffel der Serie "Nine Perfect Strangers" geht in ihre finale Phase. Seit dem 22. Mai 2025 sind die neuen Episoden beim Streamingdienst Prime Video verfügbar und werden wöchentlich veröffentlicht. Das mit Spannung erwartete Staffelfinale, die achte Folge, wird am 3. Juli 2025 online bereitgestellt. Die Handlung führt die Zuschauer dieses Mal in ein neues Retreat, das in den österreichischen Alpen angesiedelt ist. Nicole Kidman (58) kehrt als Masha, die Leiterin des Retreats, zurück und ist das einzige bekannte Gesicht aus der ersten Staffel. Ihr stehen jedoch neue Schauspielkolleginnen und -kollegen wie Henry Golding, Annie Murphy (38), Christine Baranski (73), Mark Strong (61), Dolly de Leon und Murray Bartlett zur Seite.

Der Handlungsbogen ist bereits vielversprechend: Masha, die nach den Ereignissen am Ende der ersten Staffel verhaftet wurde, ist überraschend wieder auf freiem Fuß und zurück im Geschäft. Zuschauer dürfen gespannt sein, welche ungewöhnlichen Methoden und womöglich kontroversen Ansätze sie dieses Mal anwendet. Murray Bartlett hat in einem Interview verraten, dass die Serie in der zweiten Staffel eine Art Gothic-Einschlag haben wird, was die Vorfreude auf düstere und tiefgehende Entwicklungen weiter schürt. Ähnlich wie in der ersten Staffel wird das Publikum erneut in die komplexen und oft geheimnisvollen Geschichten der neuen Teilnehmer eintauchen können.

Die erste Staffel von "Nine Perfect Strangers" war ursprünglich als abgeschlossene Miniserie geplant, bevor ein Jahr später die Fortsetzung angekündigt wurde. Diese basiert auf dem gleichnamigen Roman der Bestsellerautorin Liane Moriarty, der auch als Vorlage für die Serie diente. Mit ihrer herausragenden Darstellung der exzentrischen Masha festigte Hollywood-Star Nicole einmal mehr ihren Ruf als Ausnahmeschauspielerin und erhielt große Anerkennung. In der Serie wird sie allerdings vorerst zum letzten Mal zu sehen sein: Nicole hat sich für den Rest des Jahres 2025 eine schauspielerische Pause genommen.

Getty Images Der "Nine Perfect Strangers"-Cast von Staffel zwei

Landmark Media Press and Picture Nicole Kidman in der Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers"

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

