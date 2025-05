Nova wird drei: Serkan und Samira machen ihr Liebeserklärung

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) haben ihrer kleinen Tochter Nova auf Instagram liebevoll zum dritten Geburtstag gratuliert. Mit einem entzückenden Familienfoto, das pure Harmonie ausstrahlt, überschütteten die beiden Eltern ihre Jubilarin mit rührenden Worten. "Alles Liebe zum 3. Geburtstag, unser kleiner Sonnenschein! Du bringst so viel Lachen und Freude in unser Leben. Wir sind so stolz, deine Mama und dein Papa zu sein. Bleib so fröhlich, wild und wunderbar, wie du bist! Wir haben dich unendlich lieb! Wir stehen dir immer zur Seite", schrieben die Realitystars zu dem Beitrag. Besonders aufmerksam: Serkan nahm für Novas Geburtstag eine vierstündige Autofahrt auf sich, um eine spezielle Geburtstagstorte für seine Tochter abzuholen.

Nova ist das ältere der beiden Kinder, die das ehemalige Paar miteinander hat. Trotz der Trennung gelingt es Serkan und Samira offenbar, auch weiterhin als Eltern an einem Strang zu ziehen und für ihre Kinder da zu sein. Das Einvernehmen zwischen ihnen wird nicht nur durch gemeinsame Auftritte wie diesen deutlich, sondern auch durch liebevolle Gesten, die zeigen, wie wichtig ihnen ihre Familie ist. Samira betonte bereits häufiger, wie sehr sie die Nähe und das gemeinsame Erleben mit ihren Kindern schätzt, und Serkan zeigt sich als engagierter Vater, der keine Mühen scheut, um seine Kleinen zu beglücken.

Kenner der Reality-TV-Welt wissen, dass Serkan und Samira ihre Liebe einst in der Show Bachelor in Paradise fanden. Die beiden eroberten schnell die Herzen der Zuschauer und führten lange Zeit eine glückliche Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgingen. Obwohl das Ehepaar inzwischen getrennte Wege geht, bleiben sie als Elternteam stark. Beide scheuen keine Anstrengungen, um für die Kleinen, ihre Herzensstücke, da zu sein. Neben all dem Trubel um ihre Karriere als Influencer und Realitystars zeigt gerade dieser Zusammenhalt, wie wichtig ihnen ihre Familie ist.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Serkan und Samira Yavuz, Ex-Paar

