Serkan und Samira feiern Geburtstag ihrer Tochter zusammen

Zwischen Samira (31) und Serkan Yavuz (32) ist es aus und vorbei. Für ihren Nachwuchs ziehen die Zweifacheltern aber trotzdem an einem Strang, wie sie nun mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram demonstrieren. Auf ihm stehen die Realitystars Seite an Seite mit ihren zwei Kindern im Arm in der Sonne. Anlass der Zusammenkunft ist der Geburtstag ihrer Tochter. "Happy Birthday, kleine Heldin Valea!", schreibt die Familienmutter zu dem Foto und betont: "Wir lieben dich unendlich und sind so dankbar für dich! Sei dir sicher, wir sind immer da, werden dich immer beschützen, stehen hinter dir. Wir sind ein Team und bereit für all die Abenteuer mit dir. Mama und Papa lieben dich mehr, als Worte es je beschreiben können."

Dass Samira und Serkan das Drama aus Liebe zu ihren Kindern pausieren, kommt ziemlich gut an. Comedian Nelson Mendes kommentiert zum Beispiel: "So erwachsen von euch!" Zudem schreibt ein weiterer Nutzer: "Wow, das sieht man auf dieser Plattform nur selten. Da werden keine Bilder gelöscht, sondern sogar noch welche zusammen gemacht. Respekt!" Ein dritter Kommentar lautet wiederum: "Liebe Samira, du bist so eine starke und tolle Frau, riesigen Respekt an dich!"

Die zweifache Mutter musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen. Nachdem die beiden offiziell das Ende ihrer Beziehung verkündet hatten, gestand Reality-Bekanntheit Evanthia Benetatou (33), einen Seitensprung mit Serkan gehabt zu haben. Zwar liege dieser schon viele Monate zurück, dennoch fühlte sie sich gezwungen, ihn erst jetzt publik zu machen. "Er wollte das nicht. Er wollte eigentlich, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird", behauptete Eva in Oliver Pochers (47) Show "Hey Olli" und ergänzte: "Ich bin froh, dass das raus ist."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern, Mai 2025

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit

