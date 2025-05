Schwangere Romina Palm vermutet, einen Nabelbruch zu haben

Schon in wenigen Tagen erwartet Romina Palm (25) ihren ersten Nachwuchs. Nun hat das Model jedoch mit einer gesundheitlichen Komplikation zu kämpfen. "Ich glaube, dass mein Bauchnabel gebrochen ist", berichtet sie in ihrer Instagram-Story und zeigt dabei ihren Babybauch. Neben ihrem nach außen stehenden Bauchnabel bemerke sie nämlich einen schmerzhaften Hubbel. Ein Nabelbruch in der Schwangerschaft ist nicht ungewöhnlich und meist harmlos für Mama und Baby – nur in seltenen Fällen kann eine Einklemmung passieren, die eine ärztliche Behandlung unabdingbar macht.

Auf die Idee, dass ein Nabelbruch vorliegen könnte, sei Romina durch die liebe Nachricht eines Followers gekommen. "Ich hab es mir schon vorher gedacht. Muss ich auf jeden Fall mal nach der Geburt abklären lassen", meint die GNTM-Bekanntheit. Romina teilt täglich Einblicke in ihre Schwangerschaft mit ihren rund einer Million Fans im Netz – so langsam scheint sie allerdings keine Lust mehr auf ihren runden Bauch zu haben. Unter ihrem neuesten Post schreibt sie nämlich humorvoll: "Also, ich will dir ja keinen Druck machen, Babymaus, aber… Raus da!"

Romina erwartet ihr Baby gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf. Bei den beiden geht es Schlag auf Schlag: Im Herbst 2023 machten die Influencerin und der Unternehmer ihre Liebe offiziell, im vergangenen November gaben sie dann bekannt, überraschend schwanger zu sein. Im April 2025 hat sich das Paar schließlich sogar verlobt. Erst kürzlich erzählte Romina im Netz die ganze Geschichte, wie sie und ihr Verlobter sich kennengelernt und verliebt haben.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Mai 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

