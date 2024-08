Frieden zwischen Anouschka Renzi und Désirée offenbar vorbei

Eigentlich schien es so, als hätten sich Anouschka Renzi (59) und Désirée Nick (67) endgültig vertragen. Nachdem ein Streit zwischen der Schauspielerin und dem Kabarettstar vor zwanzig Jahren so gewaltig eskaliert war, dass sie vor Gericht landeten, waren sie zuletzt auf Versöhnungskurs. Erst begruben sie das Kriegsbeil in einem Podcast und setzten dann noch einen obendrauf und gingen mit einem gemeinsamen Theaterstück auf Tournee. Ab der kommenden Woche performen die Damen das Stück wieder auf den Bühnen Deutschlands, doch wie Anouschka im stern-Interview andeutet, ist es mit der Harmonie zwischen den beiden wohl wieder vorbei: "Ich versuche, Frau Nick so gut es geht zu ignorieren."

Wie Anouschka weiter gegenüber dem Nachrichtenmagazin ausführt, sei ihr schon bei vergangenen gemeinsamen Auftritten das Verhalten ihrer Theaterkollegin sauer aufgestoßen. "Sie hat mir während des Stücks die Perücke vom Kopf gerissen, das gehörte nicht zur Inszenierung", erklärt sie und fügt hinzu: "Vielleicht finden das manche Zuschauer amüsant, weil es zum Stück passt, aber die Zusammenarbeit mit ihr ist schwierig, weil sie sehr laut und sehr dominant ist und ich eigentlich harmoniebedürftig."

Bei einem ihrer Auftritte Anfang dieses Jahres kam es noch zu einem anderen Zwischenfall auf der Bühne: Während der gemeinsamen Darbietung mit Désirée kollabierte Anouschka und blieb einige Momente bewusstlos liegen. "Ich hatte am Vortag offenbar eine Lebensmittelvergiftung und musste starke Medikamente nehmen, um überhaupt auf die Beine zu kommen", erklärte die Schauspielerin den Vorfall im Nachhinein gegenüber Bild. Auch über die Schilderungen dieses Zwischenfalls streiten sich die beiden Frauen nun. Die 67-Jährige behauptet, dass sie der 59-Jährigen das Leben gerettet habe, doch die 59-Jährige erinnert sich an eine andere Version der Geschichte: "Es war ganz einfach ein Arzt im Publikum anwesend, der mir geholfen hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images Désirée Nick, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr der Meinung, dass der erneute Konflikt zwischen Anouschka und Désirée nur PR ist? Ich denke, dass sie sich wirklich in die Haare bekommen haben. Ich denke, es ist nur Inszenierung, damit sie ihr Theaterstück promoten können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de