Gehirntumor: TikTokerin stirbt mit nur 19 Jahren an Krebs

Die TikTokerin Anna Grace Phelan ist im Alter von nur 19 Jahren verstorben. Die Influencerin aus Jefferson, Georgia, erlag am 23. Mai einem aggressiven Hirntumor, bekannt als Glioblastom, wie auf ihrem TikTok-Profil bekannt gegeben wurde. Ihre Eltern schreiben dort unter anderem: "Mit großer Traurigkeit geben wir bekannt, dass unsere wunderschöne Tochter Anna Grace Phelan nach Hause zu ihrem Herrn und Retter Jesus Christus gegangen ist."

Anna sprach offen über ihre Krebsdiagnose, die nach anfänglichen Symptomen wie Taubheitsgefühlen, Gleichgewichtsproblemen und Sprachstörungen im vergangenen September festgestellt wurde. In einem Video erklärte sie, dass ein inoperabler, aggressiver Tumor diagnostiziert worden war. Trotz dieser niederschmetternden Nachricht zeigte sie sich kämpferisch und teilte im Laufe ihrer Reise auch schwere Momente mit ihren Fans. In ihren letzten Tagen verbrachte Anna viel Zeit mit ihren Liebsten und teilte noch am 15. Mai ein Video, das sie mit Freunden in einem Garten zeigte. Am Tag zuvor hatte sie in einem Update über die Vergrößerung ihres Tumors gesprochen und ihre Community um Gebete gebeten.

Anna hinterlässt ihre Eltern William "Buddy" Phelan und Nadine Phelan sowie ihren Bruder Harper David Phelan. Die Familie plant eine Trauerfeier, die am 29. Mai in einer Kirche in Jefferson stattfinden soll. Neben der Trauer um ihren Verlust bleibt Anna vielen als junger Mensch in Erinnerung, der trotz eines schweren Schicksals nie den Glauben oder die Hoffnung verlor. Ihre Reise und ihr Umgang mit der Krankheit bewegten ihre Follower zutiefst und hinterließen Spuren in der Community der sozialen Netzwerke. Zahlreiche Fans nehmen bereits von dem jungen Mädchen Abschied und hinterlassen rührende Worte auf ihren Social-Media-Kanälen.

Instagram / phelann.annaa Anna Grace Phelan, Influencerin

Instagram / phelann.annaa Anna Grace Phelan, November 2023

