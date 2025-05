TV-Star Honey Boo Boo setzt ein Zeichen für Body Positivity

Alana Thompson, besser bekannt als Honey Boo Boo (19), hat in einem Interview mit Us Weekly über ihren Umgang mit Körperbewusstsein und Gesundheit gesprochen. Die 19-Jährige betonte, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt und sich von anderen Meinungen nicht beirren lässt. "Ich bin sehr selbstbewusst, was mich und meine Kleidung angeht. Ich denke mir: 'Wen kümmert's?'", erklärte sie. Alana stellte klar, dass ein gesunder Körper in vielen Formen und Größen existieren kann: "Ich mag ein bisschen größer sein, aber ich bin komplett gesund." Anlass des Interviews war die neue Lifetime-Serie "I Was Honey Boo Boo", in der sie ihre Geschichte erzählt.

Bekannt wurde Alana durch die Reality-Show "Here Comes Honey Boo Boo", die von 2012 bis 2017 auf TLC lief und das Leben ihrer Familie beleuchtete. Besonders prägend war für Alana die körperliche Verwandlung ihrer Mutter June Shannon (45), auch bekannt als "Mama June". Im Jahr 2015 unterzog sich diese einer Magen-OP und verlor über 90 Kilogramm. Diese Veränderung rief bei Alana damals gemischte Gefühle hervor: "Zu sehen, wie meine Mutter von 135 Kilo auf 45 Kilo ging, hat mich zum Nachdenken gebracht. Muss ich eines Tages dasselbe tun, damit ich geliebt werde?" Letztlich habe sie aber erkannt, dass ihre Mutter unabhängig von ihrem Aussehen Zuneigung erfahre.

Die neue Serie "I Was Honey Boo Boo" beleuchtet sowohl Alanas Karriere als Kinder-Schönheitskönigin als auch ihre persönliche Entwicklung. Für die junge Frau war es emotional herausfordernd, auf ihre Vergangenheit zurückzublicken, doch gleichzeitig auch befreiend. Sie sieht es als Chance, der Öffentlichkeit ihre Sichtweise zu vermitteln: "Jeder denkt, er würde mich kennen, aber das stimmt nicht", so Alana. Die Lifetime-Biografie, die am 17. Mai Premiere feierte, soll den Zuschauern einen Einblick in das echte Leben der jungen Frau geben und ihre persönliche Reise greifbar machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images June Shannon, Honey Boo Boo und Lauryn Shannon mit Baby Ella Grace

Anzeige Anzeige

Getty Images Alana "Honey Boo Boo" Thompson, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige