Josh Duhamel hielt seine Frau Audra Mari erst für zu jung

Seit 2022 ist Josh Duhamel (52) mit seiner Frau Audra Mari (31) verheiratet. Den Schauspieler und seine Frau trennt ein stolzer Altersunterschied von 21 Jahren. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" enthüllt er nun, dass er deshalb auch erst gar kein Interesse an Audra hatte. "Ich werde das nicht einmal versuchen", habe Josh damals gedacht – Audra sei ihm zu jung gewesen. Deshalb sei ihre Beziehung zunächst rein freundschaftlich gewesen. Doch das habe sich schnell geändert...

Eines Tages habe Josh Audra zu einem Barbecue eingeladen. Dort habe er sich mit der ehemaligen Miss World America unterhalten – so habe sich seine Sichtweise auf sie verändert. "Sie ist reifer als ich", habe Josh damals festgestellt. Danach begannen der "Ransom Canyon"-Star und das Model, sich zu verabreden. 2018 wurden sie schließlich ein Paar – vier Jahre später besiegelten sie ihre Liebe mit dem Eheversprechen. "Wir sind perfekt füreinander", schwärmte Josh 2022 gegenüber E! News von seiner Beziehung.

Vor Audra war Josh von 2009 bis 2019 mit der Sängerin Fergie (50) verheiratet. Zusammen bekamen sie ihren Sohn Axl, für den sie sich das Sorgerecht teilen. Bis heute sollen die beiden gut miteinander befreundet sein und für ihr Kind an einem Strang ziehen. Als Josh und Audra im September 2023 verkündeten, dass sie Eltern werden, gratulierte die ehemalige Sängerin von The Black Eyed Peas ihnen. "Axl kann es kaum erwarten, ein großer Bruder zu werden", kommentierte sie damals den Instagram-Post der beiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Duhamel und Fergie bei der "Safe Haven"-Premiere 2013

Anzeige Anzeige