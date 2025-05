Herzogin Meghan erfreut Flugbegleiter mit Gruß auf Serviette

Herzogin Meghan (43) hat auf einem kürzlich absolvierten Linienflug für große Begeisterung bei der Crew von American Airlines gesorgt. Eine Flugbegleiterin teilte auf TikTok ihre Freude darüber, Meghan an Bord gehabt zu haben, und schwärmte: "Sie ist so schön und so süß." Die Crew überreichte Prinz Harrys (40) Frau eine handschriftliche Nachricht mit lieben Worten. Meghan reagierte darauf ebenfalls mit einer handgeschriebenen Notiz auf einer Serviette und bedankte sich mit den Worten: "Liebe AA-Girls, danke für die Liebe, Gastfreundschaft und die handschriftliche Nachricht – ihr kennt mich wohl gut. Alles Liebe zurück. Wie immer, Meghan." Ein besonderer Moment für das Bordpersonal, der jetzt viral ging.

Die Flugbegleiterin Nina Vida hat auf TikTok einen kleinen Travelvlog und zeigte sich in ihrem Video beeindruckt von Meghans Erscheinung. Neben der Notiz freute sich Nina auch über ein charmantes Kompliment der Herzogin zu ihrer Maniküre. Dies sei für sie ein kleiner Triumph gewesen, nachdem ein Pilot eines vorherigen Fluges ihre Nägel zuvor als "intensiv" bezeichnet hatte. Obwohl die Crew keine Fotos mit Meghan machte, bleibt die persönliche Geste in Form des geschriebenen Grußes ein unvergessliches Andenken. Aufmerksam wurde zudem erwähnt, dass Meghan diesmal auf einen Privatjet verzichtete und sich für einen normalen Linienflug entschied – eine Seltenheit für Mitglieder des britischen Königshauses.

Während Meghan mit solchen zwischenmenschlichen Gesten punkten konnte, hatte sie in Großbritannien zuletzt mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Die Beliebtheit der Herzogin hat dort einen Tiefpunkt erreicht, und eine Mehrheit der Briten steht ihr kritisch gegenüber. Dennoch gibt es Momente, wie diese Begegnung, die zeigen, dass Meghan trotz medialem Gegenwind bei vielen Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

TikTok / ninavidavlogs Flugbegleiterin Nina Vida zeigt Nachricht von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

