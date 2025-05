"Nur am Heulen": Lisa Akkaya bangt weiterhin um ihren Sohn

Auf Lisa Marie Akkayas (24) Social-Media-Kanälen ist es aktuell sehr ruhig – und das hat auch einen traurigen Grund: Die Influencerin kämpft momentan um das Leben ihres ungeborenen Babys. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren besorgten Fans ein kleines Update und schreibt ehrlich: "Ich brauche eine Auszeit von allem. Es nimmt mich mental einfach komplett auseinander, und ich bin so am Ende wie noch nie. Ich schaffe es einfach noch nicht, mich vor die Kamera zu hocken und in Ruhe zu erzählen, was genau abging."

Lisa legt den Fokus aktuell komplett auf sich, ihre Gesundheit und ihr kleines Baby. "Ich bin nur noch am Heulen – vor allem nachts. Ich bin dauerhaft in Angst, dass es wieder losgeht, und weiß einfach nicht mehr weiter", schildert die 24-Jährige. Am liebsten würde Lisa zu ihren "Ärzten des Vertrauens", die sich in Dubai befinden – der Wahlheimat von ihr und ihrem Ehemann Furkan Akkaya (24). Aktuell befindet sich das Paar allerdings in Deutschland, ein Flug ist in Lisas Zustand nicht denkbar. Zudem spricht sie von einer Krankheit, die sie bereits vor der Schwangerschaft in eine Depression gestürzt hat. Die genaue Krankheit benennt die TV-Bekanntheit allerdings nicht.

Am vergangenen Mittwoch wurde Lisa mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am nächsten Tag meldete sich ihr Mann auf Social Media zu Wort und machte die erschütternde Nachricht publik: "Gestern war einer der schlimmsten Tage und Nächte, die wir miterleben durften. Wir haben uns gestern darauf einstellen müssen, uns von unserem noch nicht geborenen Baby zu verabschieden. Der Geburtsvorgang hatte begonnen, Lisa hatte richtig starke Schmerzen." Lisa befindet sich im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Sollte das Baby in der nächsten Zeit auf die Welt kommen, hätte es keine Überlebenschance, schilderte Furkan voller Sorge.

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya, Influencer

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025