So sehr litt Danielle Lloyd unter ihrer Hautkrebsdiagnose

Reality-Star Danielle Lloyd (41) hat eine schwierige Zeit hinter sich, die sie zutiefst erschüttert hat. Im Februar wurde bei der fünffachen Mutter Hautkrebs diagnostiziert, genauer gesagt ein Melanom. Vorausgegangen war eine quälende Zeit des Wartens, nachdem eine auffällige Veränderung eines Mals an ihrem Schlüsselbein festgestellt und entfernt worden war. In einem emotionalen Interview mit The Sun erklärte Danielle nun, wie die Diagnose sie innerlich zerriss: "Ich habe jeden Tag Angst gehabt, zu sterben." Das Warten auf Ergebnisse und die Tatsache, dass sie stark für ihre fünf Kinder sein wollte, lasteten schwer auf ihr: "Als Mutter habe ich versucht, für alle ein tapferes Gesicht aufzusetzen, aber innerlich war ich am Boden zerstört."

Danielle, die in den vergangenen Jahren immer wieder gesundheitliche Herausforderungen wie Eierstockzysten meistern musste, schilderte, wie die Ungewissheit ihren Alltag komplett auf den Kopf stellte. Trotz einer ersten Erleichterung nach dem chirurgischen Eingriff zur Entfernung des Leberflecks wurde ihr nach wenigen Tagen erneut mitgeteilt, dass die Ergebnisse unvollständig und weitere Untersuchungen nötig seien. Letztlich erhielt sie jedoch die erlösende Nachricht, dass der Krebs nicht gestreut hatte. Rückblickend beschreibt sie die Monate als Albtraum, in denen sie stark abnahm und zeitweise kaum in der Lage war, ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen. "Ich hatte nicht damit gerechnet. Als ich das Wort 'Krebs' hörte, dachte ich nur: Das war's, ich werde sterben", sagte sie unter Tränen. Auch ihre Familie, darunter ihr Ehemann Michael O’Neill, stand ihr in dieser Zeit unterstützend zur Seite.

Das einschneidende Erlebnis hat Danielles Einstellung zum Leben verändert. Als jemand, der früher gern viel Zeit in der Sonne verbrachte, ist ihr jetzt bewusst, wie gefährlich exzessives Sonnenbaden sein kann. "Früher war ich die Erste, die sich auf die Sonnenliege legte, jetzt denke ich ganz anders darüber", erklärte sie. Bei einem bevorstehenden Urlaub mit Freunden möchte der TV-Star, der zuweilen auch Geld mit sexy Fotos auf OnlyFans verdiente, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden und sich besser schützen. Die schmerzhafte Erfahrung habe sie gelehrt, mehr auf ihre Gesundheit zu achten – insbesondere als Mutter, die für ihre Kinder da sein möchte. Danielle lernte ihren Mann 2015 im Fitnessstudio kennen. Nur sechs Monate später folgte die Verlobung, doch erst 2019 fand schließlich die Hochzeit statt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Lloyd und ihr Mann Michael O'Neill

Anzeige Anzeige

Instagram / missdlloyd Model Danielle Lloyd und Michael O'Neill machen mit vier ihrer fünf Kids einen Ausflug, August 2024.

Anzeige Anzeige