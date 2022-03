Seit November 2021 ist das britische Model Danielle Lloyd (38) fünffache Mutter: Die einstige Miss England durfte nach vier Söhnen ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen. Neben der Erziehung ihrer Kids hat die ehemalige UK-Promi Big Brother-Kandidatin aber noch eine andere Leidenschaft: Sie schmeißt sich auf der Plattform OnlyFans regelmäßig in sexy Posen. Dass andere Mütter Danielles heiße Posts womöglich kritisch sehen, ist ihr aber total egal!

"Ich weiß, dass es wahrscheinlich einige Mütter in der Schule gibt, die mich ansehen und denken: 'Oh mein Gott, sowas machst du?'", vermutete die 38-Jährige jetzt gegenüber The Sun und rechtfertigte sich: "Warum sollte ich nicht mit dem, was ich immer getan habe, ein gutes Einkommen erzielen? Ich liebe, was ich tue – und es lässt sich gut mit meinem Familienleben mit den Kindern vereinen." Zudem glaubt Danielle, dass ihr Erfolg auf der Plattform nicht für immer anhalten werde, deshalb nutze sie es jetzt einfach aus.

Inzwischen zeigt sich die dunkelhaarige Beauty, die in der Vergangenheit bereits nackt für den Playboy posiert hatte, aber nicht mehr gänzlich unbekleidet oder oben ohne. Diese Entscheidung traf Danielle aber nicht, weil sie sich in ihrem Körper unwohl fühlt – ganz im Gegenteil: "Ich weiß, dass ich fünf Kinder bekommen habe – aber ich fühle mich so sexy wie noch nie", betonte sie nämlich.

