Tennisballgröße: Bei Danielle Lloyd wurden Zysten entdeckt

Danielle Lloyd (39) offenbart beunruhigende Neuigkeiten. Das Model ist bereits Mama von vier Jungs. Im November 2021 durften die ehemalige UK-Promi Big Brother-Kandidatin und ihr Ehemann Michael O'Neill ihre erste Tochter – die kleine Autumn Rose – auf der Welt begrüßen. Angeblich soll sich Danielle noch ein weiteres Kind gewünscht haben. Doch nun machen erschütternde News die Runde: Bei Danielle wurden mehrere Zysten entdeckt!

In einem Interview mit New Magazine offenbarte die 39-Jährige, dass sie aufgrund starker Blutungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde – Danielle dachte zunächst, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Schließlich entdeckten die Ärzte mehrere Zysten an den Eierstöcken der Fünffachmama – eine davon so groß wie ein Tennisball.

Aktuell wartet Danielle auf die Ergebnisse der Untersuchung – möglicherweise muss sie eine Hysterotomie vornehmen lassen. "Wenn man das Wort Krebs hört, denkt man nur: 'Oh mein Gott, ich werde sterben'. Ich kann einfach nicht aufhören zu weinen und habe zu Michael gesagt: 'Ich will meine Kinder nicht verlassen'", verriet Danielle zudem in dem Interview.

Anzeige

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd mit ihrem Mann Michael O'Neill und den fünf Kids

Anzeige

Getty Images Danielle Lloyd, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Danielle Lloyd und Michael O'Neill im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de