David Beckham soll Danielle Lloyd beinah überfahren haben!

Das wäre fast schiefgegangen. In dem Podcast "My Dirty Laundry" verrät die britische Moderatorin Danielle Lloyd (40), dass sie beinah von David Beckham (48) überfahren wurde. Laut ihr habe es an dem Tag stark geregnet. Danielle sei schnell über die Straße gelaufen, als der Fußballer mit seinem Auto angefahren kam. "Zum Glück hat er mich nicht überfahren, aber er hat das Fenster heruntergekurbelt und meinte: 'Oh, geht es Ihnen gut?'", erinnert sich das Model zurück. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht einmal sprechen konnte, weil es offensichtlich David Beckham war und ich war einfach gedemütigt. Ehrlich, ich war gedemütigt", fährt sie fort.

Danielles Geschichte kommt kurz nach ihrem Krankenhausaufenthalt. Am Donnerstag teilte die Celebrity Big Brother-Bekanntheit ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie einen Krankenhauskittel trägt. Ein paar Stunden später folgte ein Bild, das den TV-Star an einem Tropf angeschlossen zeigt. "Lebendig und gesund nach der Operation, danke für all eure lieben Nachrichten", kommentierte sie den zweiten Schnappschuss. Außerdem fügte sie noch ein rotes Herz-Emoji hinzu. Den Grund für die Operation verriet die Britin bisher nicht.

In der Vergangenheit kämpfte Danielle bereits mehrfach mit gesundheitlichen Problemen. Im vergangenen Sommer wurden bei der 40-Jährigen mehrere Zysten entdeckt. Eine von ihnen soll sogar so groß wie ein Tennisball gewesen sein. Für die TV-Persönlichkeit war die Diagnose ein großer Schock. "Ich kann einfach nicht aufhören zu weinen und habe zu [meinem Mann] Michael gesagt: 'Ich will meine Kinder nicht verlassen'", erklärte sie damals in einem Interview mit New Magazine.

Getty Images Danielle Lloyd, TV-Bekanntheit

Getty Images Danielle Lloyd, TV-Star

