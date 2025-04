Fans feiern es: Prinz William verblüfft als Fußball-Experte

Prinz William (42) hat Fußballfans mit seinem beeindruckenden Wissen über Aston Villa begeistert. Vor dem Champions-League-Viertelfinale seines Lieblingsvereins gegen Paris Saint-Germain (PSG) analysierte der Thronfolger im Interview mit den Experten Rio Ferdinand (46) und Ally McCoist von TNT Sports das bevorstehende Spiel und überraschte viele mit seinem "Ball-Knowledge". "PSG war im Hinspiel unglaublich intensiv, sie pressen sehr hoch", erklärte William und fügte hinzu, dass Aston Villa vor einer schwierigen Aufgabe stehe. Fans zeigten sich begeistert von seinem Expertenwissen und plädierten scherzhaft dafür, William als Sportkommentator einzusetzen.

Besonders humorvoll reagierte der ehemalige Profifußballer Rio, der scherzhaft meinte: "Geh bloß nicht in meinen Job als Experte, sonst bin ich raus!" Online wurde Williams Analyse gefeiert – viele Fans sprachen ihm echtes "Ball-Wissen" zu. Vor dem Anpfiff war William im Stadion zu sehen, wo er einige Spieler begrüßte, darunter auch Aston-Villa-Star Marcus Rashford (27). Der royale Fußballfan ist Präsident des englischen Fußballverbands FA und besuchte das Spiel nicht allein: An seiner Seite war sein ältester Sohn Prinz George (11), der besonders von der Atmosphäre eines großen Europapokalabends lernen sollte. Für ihn war es der erste öffentliche Termin in diesem Jahr

Williams Liebe zu Aston Villa ist schon lange bekannt. Der Fußballfan wählte den Verein schon als Kind, da er etwas "Emotion und Achterbahn" habe erleben wollen und sich bewusst gegen große Clubs wie Manchester United entschieden habe. Die Leidenschaft scheint auch auf George übergegangen zu sein, der bereits mit seinem Vater bei mehreren Spielen zu Gast war. Trotz Royals-Status hält sich William an sein Prinzip: Familie und persönliche Erfahrungen stehen im Vordergrund. Fans dürfen gespannt sein, ob die beiden bald wieder gemeinsam im Stadion zu sehen sein werden.

Getty Images Prinz William und Prinz George beim Champions-League-Viertelfinale in Paris

Getty Images Prinz William und George beim Champions-League-Viertelfinale Aston Villa gegen Paris Saint-Germain

