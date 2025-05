Der Videospielhit Elden Ring wird von Alex Garland verfilmt

Alex Garland, der gefeierte Regisseur hinter Werken wie "Ex Machina" und "Auslöschung", widmet sich einem der erfolgreichsten Videospiele der letzten Jahre: "Elden Ring". Das düstere Fantasy-Spiel, das 2022 erschien und weltweit zahlreiche "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen erhielt, soll nun als Realverfilmung auf die große Leinwand kommen. Alex übernimmt laut Deadline sowohl Regie als auch Drehbuch und arbeitet dabei mit dem Indie-Studio A24 sowie dem japanischen Publisher Bandai Namco Entertainment Inc. zusammen. Fans der Vorlage, die von Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin entwickelt wurde, dürfen gespannt sein, wie dieses mysteriöse und komplexe Universum in Filmform umgesetzt wird.

"Elden Ring" spielt in der sogenannten "Zwischenwelt" und erzählt die epische Geschichte eines Befleckten, der nach einem rätselhaften Krieg die Fragmente eines zerbrochenen Rings sammeln muss. Ganz typisch für das von FromSoftware geschaffene Universum entfaltet sich die Handlung vor allem durch indirektes Storytelling, das die Spieler dazu einlädt, die einzelnen Puzzleteile selbst zusammenzusetzen. Genau hier liegt die große Herausforderung für die Verfilmung – aus diesem vielschichtigen Material eine strukturierte Handlung zu entwickeln. Doch Alex ist bekannt dafür, ungewöhnliche Geschichten mit einer dichten, atmosphärischen Erzählweise zu inszenieren. Seine Filme polarisieren oft und zeichnen sich durch surreale sowie intensive Erzählformen aus.

Alex' Werke genießen nicht nur bei Kritikern, sondern auch bei einem treuen Publikum Kultstatus. Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Drehbuch zu "28 Days Later", bevor er sich mit "Ex Machina" als Regisseur einen Namen machte. Der Brite ist bekannt dafür, Stoffe zu wählen, die sowohl intellektuell als auch emotional ansprechend sind. Mit seiner Erfahrung in der Science-Fiction- und Fantasy-Welt gilt Garland als ideale Besetzung für diese ambitionierte Adaption. Sowohl Fans der Spielreihe als auch Kinoliebhaber haben jetzt schon große Erwartungen an seine Vision von "Elden Ring".

Getty Images Alex Garland, US-amerikanischer Drehbuchautor

Getty Images Alex Garland bei der Premiere von "Devs", 2020

