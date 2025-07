Cast offiziell: "The Legend of Zelda"-Film kommt tatsächlich

Endlich bekommen Fans konkrete Details zur "The Legend of Zelda"-Verfilmung. Seit den 80er-Jahren gehört das Fantasy-Videospiel zu den größten Steckenpferden des japanischen Gaming-Giganten Nintendo. Ein Film über die Abenteuer des Protagonisten Link ist schon länger in Planung. Und jetzt meldet sich der Schöpfer der Reihe, Shigeru Miyamoto, via X zu Wort. "Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass in der Live-Action-Verfilmung von 'The Legend of Zelda' Zelda von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt werden", schreibt der Game Designer stolz. Er freue sich sehr, die beiden in ihren Rollen auf der großen Leinwand zu sehen. Dazu gibt es auch direkt Bilder der Darsteller in ihren Charakteren. Die Premiere des Films soll am 7. Mai 2027 stattfinden.

Die wohl wichtigste Besetzung für "The Legend of Zelda" ist die des Helden Link. Er ist seit Jahrzehnten der spielbare Charakter der Games und wird von den Fans innig geliebt. Mit Benjamin wird ein britischer Schauspieler besetzt, der mit seinen 16 Jahren aber schon in dem ein oder anderen Blockbuster mitwirkte. So war er unter anderem in der Netflix-Serie "Spuk in Bly Manor", der Comic-Verfilmung "Sandman" und in dem Disney-Realfilm "Pinocchio" zu sehen. Aber auch sein Co-Star Bo sammelte schon Erfahrung vor der Kamera. Die 21-jährige Britin spielte 2024 in der Komödie "The Radleys" mit und hatte zuvor unter anderem Rollen in der Miniserie "Three Girls" und der Horror-Anthologie-Serie "Einfach unheimlich".

Zur Handlung des Films ist bisher nichts bekannt. Allerdings zieht sich ein roter Faden durch die etwa 19 Spiele und zahlreichen Ableger: Link wird mit Schwert und Schild losgeschickt, um das Königreich Hyrule von dunklen Kräften zu retten. In den meisten Spielen der Hauptreihe besteht eine zentrale Aufgabe darin, Hyrules Prinzessin Zelda aus den Fängen des Antagonisten Ganon zu befreien. Der bleibt allerdings nicht der einzige Gegner, dem Link sich auf seiner Reise stellen muss. Auch gibt es Charaktere und Kreaturen, die in den Spielen immer wiederkehren und die die Fans sicher auch im Film erwarten. Dazu gehört zum Beispiel das Volk der Zora, das umgeben von Wasser lebt, oder die drei Goldenen Göttinnen Din, Nayru und Farore, die die Schöpferinnen des Landes sind. Interessant könnte aber vor allem die Vertonung des Films sein, denn in den Spielen hat Link eigentlich keine Stimme.

Getty Images Shigeru Miyamoto, japanischer Game Designer und Schöpfer von "The Legend of Zelda"

Getty Images Benjamin Evan Ainsworth bei den Canadian Screen Awards, Mai 2024

Getty Images Bo Bragason bei der Weltpremiere von "Renegade Nell" in London, 2024

