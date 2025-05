Prinz in der Krise? Neue Doku zeigt Harrys Leben in Amerika

Prinz Harry hat in Montecito ein neues Leben gefunden – doch was genau macht er eigentlich den ganzen Tag? Diese Frage wirft die neue Dokumentation "Harry: Can He Ever Be Forgiven?" (zu Deutsch: "Harry, kann ihm jemals verziehen werden?") auf und beleuchtet dabei das Leben des 40-Jährigen in den Vereinigten Staaten. Seit dem sogenannten "Megxit", der Entscheidung, die Arbeit als Senior Royal niederzulegen, sind mittlerweile fünf Jahre vergangen. Doch während Herzogin Meghan (43) mit diversen Projekten Aufmerksamkeit auf sich zieht, scheint Harry immer weiter in den Hintergrund zu rücken. In der Doku äußern sich Experten wie Ann Widdecombe (77) kritisch zu Harrys Situation: "Ich habe gehört, dass die Leute sagen, er sei ein Hausmann, der nicht viel zu tun hat."

In der neuen BBC-Dokumentation versuchen Experten, den Wandel im Leben des Prinzen einzuschätzen. Psychotherapeutin Emma Reed Turrell sieht in Harrys Suche nach einer neuen Identität eine universelle Herausforderung, die viele Menschen durchmachen, wenn sie einen Lebensabschnitt hinter sich lassen. "Er durchlebt eine universelle Herausforderung: Wer bin ich, wer war ich, wer werde ich sein?", so die Therapeutin. Für Harry, dessen Rolle als Royal stets klar definiert war, sei der Schritt in ein offeneres Leben nach dem "Megxit" offenbar herausfordernd. Ein weiteres Thema ist dabei auch sein offener Wunsch, die Beziehungen zu seiner Familie zu verbessern, die durch öffentliche Konflikte belastet sind.

Für Harry bedeutet das neue Leben abseits des Königshauses nicht nur Freiheit, sondern auch die Herausforderung, mit der Unabhängigkeit umzugehen. In jungen Jahren als "Prinz des Volkes" gefeiert, hat er viele Meilensteine seines Lebens im Rampenlicht durchlebt. Ob bei seinen militärischen Missionen oder in seiner Rolle als Vater von zwei Kindern – öffentliche Aufmerksamkeit war stets ein Teil seines Alltags. Nun muss er in Montecito mit Meghan und den Kindern ein Leben abseits der Kameras ausfüllen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

