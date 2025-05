Treffen mit Harry? König Charles III. reist nach Nordamerika

König Charles III. (76) bricht am Montag, den 26. Mai, zu einer Reise nach Nordamerika auf. Zusammen mit seiner Frau, Königin Camilla (77), wird er in Ottawa, Kanada, mehrere Tage verbringen. Die Details des Aufenthalts, darunter Treffen mit Mitgliedern der kanadischen Regierung und eine Zeremonie zur Aufnahme von Camilla in den kanadischen Geheimrat, sind bereits bekannt. Die Reise wirft jedoch auch eine Frage auf, die derzeit viele beschäftigt: Wird es ein Treffen mit seinem Sohn Prinz Harry (40) geben, der seit 2020 in den USA lebt? Bisher gibt es dafür laut Palast jedoch keine geplanten Termine.

Das Verhältnis zwischen König Charles und Prinz Harry bleibt angespannt. Erst Anfang Mai gab Harry in einem Interview mit BBC bekannt, dass der Kontakt zu seinem Vater kaum existiere und ein öffentliches Wiedersehen zuletzt im Februar 2024 stattgefunden habe. Er äußerte den Wunsch nach Versöhnung und erklärte, dass "Leben kostbar ist" und der Streit nicht endlos weitergehen solle. Gleichzeitig kritisierte Harry seinen Vater indirekt, indem er dessen Rolle in strittigen Sicherheitsangelegenheiten ansprach, die ihn und seine Familie betreffen. Harry hatte zuletzt juristisch gegen den Entzug seiner staatlich finanzierten Sicherheit in Großbritannien gekämpft, war jedoch mit einer Berufung im Mai erneut gescheitert.

Prinz Harry zog vor fünf Jahren nach Kalifornien, um mit seiner Frau, Herzogin Meghan (43), und den gemeinsamen Kindern ein neues Leben abseits der royalen Pflichten aufzubauen. Trotz der Distanz und des medialen Interesses an ihrem Verhältnis scheint die Kluft zwischen Vater und Sohn nicht kleiner zu werden. König Charles zeigt sich in der Öffentlichkeit zurückhaltend, wenn es um persönliche Angelegenheiten geht – eine Haltung, die er offenbar auch in dieser Sache beibehalten will. Währenddessen beschäftigen sich viele Experten mit der Frage, ob diese Funkstille den ohnehin angespannten Zustand der Familie weiter belastet oder ob irgendwann doch eine Annäherung in Sicht ist.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

