Nach "Let's Dance": Marie Mouroum musste operiert werden

Marie Mouroum musste sich nach ihrem Aus bei Let's Dance einer Operation unterziehen. Bereits während der Show hatte die Stuntfrau mit Schmerzen in ihrem Knie zu kämpfen, wie sie nun auf Instagram offenbart. "Nach drei Monaten des Durchhaltens muss ich meinen Körper wieder in Ordnung bringen", schreibt Marie zu einem Foto aus dem Krankenhausbett. Trotz der Knieprobleme tanzte sie bis ins Viertelfinale und hatte auch im großen Finale noch einen kurzen Auftritt, bevor die dringend notwendige OP erfolgte. Glücklicherweise verlief der Eingriff ohne Komplikationen.

Die Zeit bei "Let's Dance" brachte Marie emotional und körperlich an ihre Grenzen. Neben den Schmerzen musste sie auch einen persönlichen Verlust während der Show verkraften. "Bei mir ist heute privat jemand verstorben", teilte sie sichtlich berührt im Viertelfinale mit. Ihre emotionale Ausdruckskraft brachte sie in ihre Tänze ein, konnte jedoch die Zuschauer, die über ihr Weiterkommen entschieden, nicht ausreichend überzeugen. Am Ende bekamen Diego Pooth (21), Taliso Engel, SelfieSandra (25) und Fabian Hambüchen (37) mehr Punkte und Marie musste die Show verlassen.

Dass Marie sowohl Talent als auch Willensstärke besitzt, hat sie nicht nur auf dem Tanzparkett gezeigt. Bekannt wurde sie als international gefragte Stuntfrau, die bereits mit Hollywood-Stars wie Halle Berry (58) gearbeitet hat und unter anderem in Filmhits wie Black Panther, "Avengers: Endgame" und Star Wars zu sehen war. Neben ihrer Leidenschaft für actionreiche Stunts blickt sie auf eine erfolgreiche Modelkarriere zurück und glänzt auch abseits der Leinwand: Mit einem Bachelor-Abschluss in Sporttherapie und Prävention sowie ihrer ersten Hauptrolle im Film "60 Minuten" auf Netflix im vergangenen Jahr zeigt die Berlinerin eindrucksvoll, wie vielseitig begabt sie ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum vor ihrer Knie-OP

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Marie trotz Knieproblemen "Let's Dance" durchgezogen hat? Beeindruckend, das beweist Biss. Ich finde, sie sollte besser auf sich achtgeben. Ergebnis anzeigen