Stuntfrau Marie Mouroum lässt bei "Let's Dance" alle staunen

Marie Mouroum tanzt sich ins Rampenlicht: Die Stuntfrau aus Berlin, die vielen bislang nur aus actionreichen Hollywood-Produktionen bekannt war, hat sich überraschend zur Top-Favoritin der aktuellen Staffel von Let's Dance entwickelt. Während sie vor wenigen Wochen noch als eher unbekannte Teilnehmerin ins Rennen ging, überzeugte sie am vergangenen Freitagabend Jury und Publikum gleichermaßen – für beide Tänze kassierte sie jeweils die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Marie, die normalerweise im Hintergrund bleibt, genießt ihren neuen Auftritt: "Das ist total verrückt", erklärte sie gegenüber Bild. "Jetzt bin ich selbst on Stage, verstecke mich nicht mehr hinter einer Maske."

Ihre beeindruckende Karriere als Stuntfrau hat Marie bereits nach Hollywood geführt: Dort arbeitete sie als Stuntdouble unter anderem für Halle Berry (58), wirkte bei legendären Filmen wie Star Wars, "James Bond" und "Matrix 4" mit und wurde ab 2021 sogar festes Double von Queen Latifah (55) in der Serie "The Equalizer". Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Marie musste schon früh lernen, sich durchzusetzen. Ihre Mutter bestand darauf, dass sie Selbstverteidigung beherrscht – besonders wegen rassistischer Anfeindungen im Ost-Berlin ihrer Kindheit. Seit 2016 gibt die Martial-Arts-Expertin selbst Kurse in Selbstverteidigung und unterrichtet Kinder im Kampfsport.

Privates bleibt für die "Let's Dance"-Favoritin allerdings ein Tabuthema – nur selten gibt sie Einblick in ihr Liebesleben oder ihre Familie. Im Gespräch mit dem Magazin räumte sie offen ein, dass es ihr schwerfällt, über ihre intimsten Seiten zu sprechen. Eine kleine Ausnahme machte sie jedoch einmal im Magazin Ajouré und verriet: "Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der keinen Sport mag." Sonst lebt Marie nach dem Motto "Emotionen auf dem Parkett, Privates bleibt privat". Wer jedoch genauer hinsieht, erkennt, dass hinter der toughen Fassade eine sensible Seite steckt: Auf der Tanzfläche zeigt sie sich offen, verletzlich und voller Leidenschaft.

Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum und Queen Latifah, April 2024

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum bei "Let's Dance", 2025

