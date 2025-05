Marie Mouroum verlor vor "Let's Dance"-Show wichtige Person

Am vergangenen Freitag erlebte die Let's Dance-Kandidatin Marie Mouroum einen besonders schweren Abend. Die talentierte Stuntfrau, die in den vergangenen Sendungen wiederholt als Favoritin gegolten hatte, stand mit Tanzpartner Alexandru Ionel (30) auf dem Parkett. Gerade im Viertelfinale, als eigentlich alles für Marie sprach, geriet sie nach einer sehr zurückhaltenden Rumba in den Fokus – nicht nur wegen der Jurorenkritik, sondern auch aus persönlichen Gründen. Nach ihrer Performance offenbarte die 32-Jährige sichtlich bewegt, dass sie unmittelbar vor der Show die Nachricht bekam, dass ein geliebter Mensch verstorben war. "Bei mir ist heute privat jemand verstorben", teilte Marie unter Tränen im Live-TV mit.

Trotz ihres emotionalen Rückschlags und einer kämpferischen Leistung, bei der sie für ihren zweiten Auftritt am Abend sogar vom sonst sehr strengen Juror Joachim Llambi (60) gelobt wurde, reichten die Punkte nicht für den Einzug ins Halbfinale. Marie verlor das Zuschauervoting an SelfieSandra (25), die damit als einzige Frau weiterkommt. Besonders rührend: Ihr Tanzpartner Alexandru versuchte, sie zu trösten, und widmete die Rumba dem verstorbenen Menschen, den Marie an diesem Abend betrauerte: "Wir schenken diese Rumba der Liebe des Lebens und demjenigen, der weggegangen ist von uns." Das Publikum und die Jury zollten Marie für ihre Offenheit, Stärke und ihre authentische Performance nach dieser Nachricht viel Respekt.

Abseits der großen Tanzfläche kennen viele Marie als starke, disziplinierte Stuntfrau, die ihr Herzblut für ihren Beruf gibt. Ihre öffentliche Anteilnahme und verletzliche Seite überraschte viele Fans, die sie sonst vor allem als energiegeladen und mutig wahrnehmen. Seit der Show habe sie nach eigenen Aussagen viel gelernt und eine große menschliche Entwicklung hingelegt. Der Zusammenhalt im "Let's Dance"-Team zeigte sich auch in diesem schweren Moment, als Marie von allen Seiten Trost und Unterstützung bekam – sowohl auf als auch hinter der Bühne.

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance", 2025

Getty Images Marie Mouroum, Februar 2025

