So krass haben sich die Promis durch "Let's Dance" verändert

Bei "Let's Dance" geht es in die heiße Phase: Im Viertelfinale kämpfen die verbliebenen Promis Seite an Seite mit ihren Tanzpartnern um den Einzug ins große Finale. Die beliebte Tanzshow begeistert seit Wochen mit spektakulären Performances und emotionalen Momenten. Im Interview mit RTL plaudern die Stars jetzt aus, wie sehr sie sich verändert haben, seit sie erstmals das Parkett betreten haben. Model Diego Pooth (21) erklärt offen: "Als ich zu 'Let's Dance' kam, wog ich 93 Kilo. Mittlerweile sind es jetzt so 82, 83 Kilo. Aber ich war vorher nicht dick, ich hatte nur Muskeln – die sind jetzt alle flöten gegangen." Auch Stuntfrau Marie Mouroum sei laut eigenen Aussagen anfangs muskulöser gewesen. Sie merkt vor allem einen mentalen Unterschied: "Das ist so ein sehr, sehr großes Lernen hier bei 'Let's Dance', wo man auch eine riesige menschliche Entwicklung macht."

Ex-Profiturner Fabian Hambüchen (37) erklärt im Gespräch mit dem Sender, dass er durch die beliebte Tanzshow emotionaler geworden ist. "Ich habe gemerkt, dass mich auf einmal vieles viel mehr berührt und dass mir auch schneller die Augen feucht werden", erklärt er und fügt hinzu, dass er acht Zentimeter Brustumfang seit seiner Teilnahme verloren hat: "Gebt mir 'ne Woche [...] dann kommt da schon relativ schnell wieder Saft drauf." Profischwimmer Taliso Engel hat sich ebenfalls verändert, wie er preisgibt: "Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass ich bestimmt abgenommen habe [...] dann war ich in der Osterpause zu Hause und habe festgestellt, dass ich fünf Kilo zugenommen habe."

Insgesamt kämpfen noch fünf prominente Kandidaten im "Let's Dance"-Viertelfinale ums Weiterkommen. Juror Joachim Llambi (60) zeigte sich bereits in der letzten Liveshow voller Vorfreude. "Es wird wieder heiß, da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es die Einzeltänze, wie diese Woche auch, aber es gibt auch die Trio-Dances. Das sind immer sehr beeindruckende Choreos gewesen in der Vergangenheit", kündigte er an. Besonders eine Performance aus dem Jahr 2019 bleibt dem 60-Jährigen bis heute in Erinnerung: "Das Highlight war für mich immer noch Renata Lusin (37) und Ella Endlich (40). Das war so emotional und so miteinander. Zum Schluss haben sich die Frauen dann noch geküsst und der Valentin Lusin (38) war raus."

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova, März 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

