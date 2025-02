Gewusst? Marie Mouroum war Stuntdouble für "James Bond"-Film

Marie Mouroum wagt sich auf neues Terrain: Sie wird bei der kommenden Staffel von Let's Dance ihre Fähigkeiten auf dem Tanzparkett unter Beweis stellen. Ursprünglich wurde Marie jedoch in einem ganz anderen Umfeld bekannt: Sie hat sich über die Jahre einen Namen als Stuntdouble in großen Filmproduktionen gemacht. Nach ihrem Debüt in "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" war sie unter anderem in Black Panther, Matrix 4 und John Wick 4 zu sehen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt sie als Stuntdouble von Lashana Lynch (37) im James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben".

Im Rahmen der beliebten Tanzshow möchte die 32-Jährige erneut ihre Fitness und Körperbeherrschung unter Beweis stellen. Gegenüber RTL äußerte Marie begeistert: "Ich freue mich riesig auf das Abenteuer und hoffe, dass ich über mich hinauswachse, das Publikum unterhalte und meinen Trainer nicht enttäusche." Die Arbeit mit Profitänzern sei für sie schon lange eine heimliche Faszination gewesen, verriet sie außerdem.

Ein prägender Moment in ihrem Leben war ihr Treffen mit Jackie Chan (70), der sie dazu inspirierte, ihren sportlichen Hintergrund mit der Arbeit vor der Kamera zu verbinden. Seitdem hat Marie in der internationalen Filmbranche beeindruckende Spuren hinterlassen, war als Double von Halle Berry (58) tätig und scheut sich nicht vor neuen Herausforderungen. Neben ihren Filmprojekten begeisterte sie auch beim Promi-Special von Ninja Warrior. Mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" tritt sie nun erneut aus ihrer Komfortzone, was einmal mehr ihre Vielseitigkeit und ihren Mut unterstreicht. Ab dem 21. Februar erfahren die Zuschauer, wie Marie sich auf dem Tanzparkett schlägt.

Getty Images Marie Mouroum, Februar 2025

Getty Images Marie Mouroum, November 2023

