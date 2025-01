Jeremy Renner veröffentlicht Memoiren über Schneepflugunfall

Jeremy Renner (54), bekannt aus Marvels "Avengers"-Reihe, hat angekündigt, am 29. April ein Buch zu veröffentlichen. In "My Next Breath" schildert der Schauspieler detailliert, wie er an Neujahr 2023 bei einem schweren Unfall fast ums Leben kam, als er von seinem eigenen 6.500 Kilogramm schweren Schneepflug überrollt wurde. Der tragische Vorfall ereignete sich in Reno, Nevada, als Jeremy versuchte, seinen Neffen aus der Gefahrenzone zu retten. Dabei geriet er selbst unter den Schneepflug, was zu lebensbedrohlichen Verletzungen führte – darunter multiple Knochenbrüche und ein schweres Brusttrauma. Nach einer Notoperation begann der Schauspieler einen langen und herausfordernden Weg der Genesung.

In "My Next Breath" beschreibt Jeremy jedoch nicht nur den Unfall selbst, sondern vor allem auch die körperlichen und emotionalen Herausforderungen, denen er sich seitdem stellen muss. Der Macmillan Verlag schreibt, das Buch hebe sich durch seine emotionale Tiefe und Ehrlichkeit hervor und sei ein "Aufruf zum Handeln" sowie ein Beleg für die Stärke des menschlichen Geistes. Auf Instagram teilte der Schauspieler mit, wie dankbar er für die vielen Ärzte und Pflegekräfte ist, die ihn auf seinem Genesungsweg unterstützt haben. "Ich schulde euch allen mein Leben", schrieb er in einem bewegenden Post, als er sich Anfang des Jahres an den Unfall zurückerinnerte.

Der Unfall markierte einen Wendepunkt in Jeremys Leben – sowohl beruflich als auch persönlich. In Interviews mit Men’s Health und dem Podcast "SmartLess" sprach er offen über seine Entscheidung, sich aktuell lieber seinem Wohlbefinden zu widmen. Dabei reflektierte Jeremy auch das Positive: Der Unfall hat nicht nur seinen Fokus auf die Gesundheit geschärft, sondern ihn auch näher zu seinen Vertrauten gebracht: "Zwei Jahre später bin ich von Liebe umgeben und fühle mich mehr verbunden mit den Menschen um mich herum als je zuvor." Seine Memoiren sollen anderen Mut machen, die vor ähnlich schweren Herausforderungen stehen.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, 2020