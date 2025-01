Fans empört: Walentina Doronina beendete Beziehung im TV

Seit vergangenem Juni gehen Walentina Doronina (24) und Can Kaplan getrennte Wege. Wie genau es zum Beziehungsende kam, war bisher noch ungewiss – laut Can habe der Realitystar ihn im TV betrogen, Wale betonte aber stets, dass sie bereits davor Schluss gemacht habe. Auf dem Instagram-Account von Germany Shore gibt es nun Gewissheit. In einem Clip sieht man Walentina in einem Interview sagen: "Es ist für alle besser, wenn es vorbei ist." Offensichtlich hat die Blondine während der Dreharbeiten vor laufender Kamera ihre Beziehung beendet. Ihr damaliger Partner saß in dieser Zeit aber ahnungslos zu Hause in Deutschland. Die Fans sind schockiert. "Das ist echt das Letzte, so was braucht kein Mensch", schreibt ein Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Bei Gott ist das bodenlos."

Mit dieser Aktion scheint sich die Influencerin keine Freunde gemacht zu haben. Auch ihre Reality-Kollegin Carina Nagel, die auf die Szene in einem weiteren Clip auf dem Account reagiert hat, ist schockiert. "Das ist jetzt ihr offizielles Schlussmachen [...]? Das ist gerade wirklich krass", kann sie es kaum fassen. "Wann wird sie denn endlich gecancelt, keiner braucht sie", "Can kann froh sein, dass er sie los ist" und "es fällt schwer, Mitleid mit dir zu haben", hagelt es viele weitere negative Kommentare. Einige der Reality-Liebhaber scheinen über diese Szene wohl nur noch lachen zu können. "Habe im Interview Schluss gemacht, fast besser als bei Whatsapp", scherzt ein User und spielt damit wohl auf das Trennungsdrama von Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) an.

Dass in der TV-Show mit ihm Schluss gemacht wurde, erfuhr Can wohl erst, nachdem die Dreharbeiten vorbei waren. Der Rosenkrieg, der daraufhin entfacht wurde, hatte es in sich. Während Can mit den Vorwürfen, Wale sei fremdgegangen, an die Öffentlichkeit ging, warf sie ihrem Ex noch viel schlimmere Dinge vor. Die 24-Jährige teilte erschreckende Bilder auf Instagram, die sie übel zugerichtet zeigten und beschuldigte ihren einstigen Verlobten der häuslichen Gewalt: "Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe monatelang alles akzeptiert und mit mir machen lassen."

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Anzeige