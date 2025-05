Nach Geburt: Christian Wolf schwärmt von seiner Romina

Christian Wolf kann seine Begeisterung über seine Verlobte Romina Palm (25) nach der Geburt ihrer kleinen Tochter kaum in Worte fassen. In einer Instagram-Story drückte der Unternehmer seine Bewunderung für die Neu-Mama aus. "Ich kann generell kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf Romi bin", schwärmte er. Besonders beeindruckt zeigte er sich von ihrer Stärke in dieser neuen Lebensphase. "Sie macht das so unglaublich gut. Und auch jetzt danach. Sie geht mit der Kleinen richtig auf", beschrieb Christian seine Eindrücke.

Neben all den positiven Worten ließ der Social-Media-Star auch seinen Humor nicht außen vor. Mit einem Augenzwinkern wies er darauf hin, dass Romina es "sogar noch aushält, wie ein gescheiterter, offenkundig frauenfeindlicher Mann sich wieder versucht, an ihr hochzuziehen". Obwohl er keine weiteren Details preisgab, könnte er sich damit auf seinen öffentlichen Schlagabtausch mit Oliver Pocher (47) beziehen. Dieser hatte Christian mehrfach für seine Selbstvermarktung und seinen Umgang mit Frauen kritisiert.

Schon vor der Geburt zeigte Christian immer wieder, wie viel Romina ihm bedeutet. Erst kürzlich schmückte er das gemeinsame Wohnzimmer mit niedlichen Wolken- und Teddy-Ballons als besonderes Willkommensgeschenk für die Neu-Mama und ihre gemeinsame Tochter. Für Romina war diese Überraschung so rührend, dass sie ein paar Freudentränen vergoss. Das Paar ist seit Kurzem verlobt und wirkt glücklicher denn je. Ihre Fans dürfen sich sicher auf noch viele weitere Einblicke aus dem Leben der kleinen Familie freuen.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

