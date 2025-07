"Bin real": Darya Strelnikova dementiert Fake-Behauptungen

Darya Strelnikova (32) musste sich in jüngster Vergangenheit mit einigen negativen Kommentaren auseinandersetzen. Der Influencerin wurde vorgeworfen, ihr Gesicht in Videos, in denen sie sich beim Schminken filmt, mit Filtern zu verändern. "Sie zeigt sich zwar ungeschminkt auf Insta – aber dann sieht man sie in ihrem Podcast in der Kamera – und es ist ein komplett anderes Gesicht. Viereckig, breiter, deutlich älter – einfach ein ganz anderer Mensch", beschwerte sich beispielsweise ein Nutzer. Die Reality-TV-Bekanntheit findet solche Aussagen ziemlich "frech" und kontert in einem ausführlichen Statement. "Wer mich wirklich kennt und mir schon lange folgt, weiß ganz genau: Ich nutze nie Filter in diesen Videos. Ich stehe zu jedem einzelnen Beauty-Eingriff, den ich hatte. Ich stehe zu jeder Pore, zu jedem Pickel, zu jeder Krankheit, die ich durchgemacht habe", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Die Diskussionen unter ihrem Beitrag könne die Beauty nicht nachvollziehen. "Unter meinem letzten 'Get-Ready-With-Me-Video' wird heftig diskutiert – über mich, über mein Aussehen – und das auf eine Art, die mich ins Lächerliche zieht", wehrt sich Darya. Ihrer Meinung nach seien Kommentare wie diese haltlos. Zudem betont sie: "Ich bin wirklich eine der Wenigen, die sich seit Jahren komplett ungeschminkt zeigt – mit allem. Mit Hautkrankheiten, mit Schuppenflechte im Gesicht, mit Pickeln, mit allem. Ohne Filter. Ohne Retusche in Videos. Ich zeige mich, wie ich bin." Zwar räumt sie ein, ihre Fotos mit Apps zu bearbeiten, in Werbevideos halte sie aber nichts davon, das eigene Aussehen in irgendeiner Weise zu verändern.

Die 32-Jährige scheint die Nase voll davon zu haben, dass fremde Menschen sich auf diese Art und Weise in ihr Leben einmischen. Erst vor Kurzem machte sie ihrer Community eine Ansage – damals ging es um das Thema Kinderwunsch. Seit sie ihre Verlobung mit Fabio Knez öffentlich machte, erreichen das Model immer mehr Nachrichten, in denen gefragt wird, wann die Realitystars eine Familie gründen wollen. Davon wolle Darya in Zukunft aber nichts mehr hören. "Kinderwunsch ist ein sensibles und sehr persönliches Thema. Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, heißt das nicht, dass solche Fragen okay sind", zeigte sie in ihrer Instagram-Story ihre Grenzen auf.

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova in einer "Get-Ready-With-Me-Video"

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez in Paris, Juni 2025