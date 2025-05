Sollte Herzogin Meghan für Erfolg ihren Royal-Titel ablegen?

Herzogin Meghan (43) scheint ihre royale Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen zu haben, während sie mit viel Engagement an ihrem Aufstieg zur erfolgreichen Geschäftsfrau arbeitet. Die ehemalige Schauspielerin baut derzeit ihr Unternehmen um ihre Lifestyle-Marke "As Ever" aus, die sie aktiv auf Instagram bewirbt. Zudem gibt sie in ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" Einblicke in die Herausforderungen des Unternehmertums und berichtet dabei gerne über ihre bescheidenen Anfänge. Ihre Zeit als Royal spielt dabei offenbar nur eine untergeordnete Rolle, wie Jennie Bond, ehemalige BBC-Korrespondentin für royale Angelegenheiten, gegenüber Mirror verriet: "Meghan möchte zeigen, dass sie sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und nicht alleine wegen ihres Titels Erfolg hat."

Ein Aspekt, der laut Jennie jedoch bei der Darstellung von Meghans Ambitionen hinderlich sein könnte, sei die gelegentliche Verwendung ihres Royal-Titels. Herzogin Meghan sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie Podcasterin Jamie Kern Lima eine persönliche Nachricht schrieb – und dabei ihren Titel verwendete. Das führte nicht nur zu Diskussionen, sondern auch zu Spekulationen, ob Prinz William (42) ihr den Titel aberkennen könnte. Royal-Expertin Jennie erklärte dazu, dass ein solcher Schritt für Meghan und Prinz Harry (40) emotional belastend wäre. Sie hält es allerdings für unwahrscheinlich, dass Prinz William diesen Weg gehen würde – es könnte als kleinlich ausgelegt werden und wäre juristisch schwer umsetzbar. Gleichzeitig merkte Jennie an, dass Meghans wiederholte Nutzung ihres Titels den Eindruck erwecken könnte, ihr heutiger Erfolg sei noch immer eng mit ihrer Rolle im Königshaus verknüpft.

Abseits dieser Kontroversen verfolgt Meghan ihre Projekte aber mit sichtbarer Leidenschaft. Die aufgeworfene Debatte um den Titel scheint sie zumindest bisher nicht davon abzubringen, ihre Botschaften als Unternehmerin, Influencerin und Podcasterin voranzutreiben. Seit ihrer Zeit als Schauspielerin, insbesondere durch die Serie "Suits", hat sie sich eine beachtliche Karriere aufgebaut und arbeitet nun daran, sich auch in der Geschäftswelt zu etablieren. Ob sie ihren Titel weiterhin nutzen wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Fest steht: Für sie hat der Name selbst eine große Bedeutung. In einem Interview mit People verriet die Herzogin, dass sie denselben Namen tragen möchte wie ihre Kinder. Seit ihrer Ernennung gemeinsam mit Prinz Harry im Jahr 2018 sind sie offiziell das Herzogspaar von Sussex – und führen "Sussex" seither als Familiennamen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2025

Anzeige Anzeige