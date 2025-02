Anna Ermakova verzaubert im Braut-Look beim SemperOpernball

Beim 100-jährigen Jubiläum des SemperOpernballs in Dresden sorgte Anna Ermakova (24), die Tochter von Boris Becker (57), mit ihrem Outfit für einen unvergesslichen Auftritt. Die "Let's Dance"-Gewinnerin erschien auf dem glamourösen Event in einer märchenhaften Robe, die an ein Hochzeitskleid erinnerte, wie Fotos von Bild zeigen. Das weiße, trägerlose Korsett des Kleides wurde durch einen transparenten Stoff umhüllt, der auf Brusthöhe ein Herz formte, und war mit Tüll und Spitze meisterhaft verziert. Der Auftritt der jungen Frau, die offiziell als Single gilt, ließ viele Gäste von einer Hochzeitsträumerei sprechen.

Der Abend bot insgesamt eine beeindruckende modische Vielfalt. Anna war nicht die Einzige, die für Staunen sorgte – auch Moderatorin Cathy Hummels (37) zog alle Blicke auf sich. Ihre opulente Kleiderwahl bestand aus zwei Outfits mit verspielten Details in Rosa- und Silbertönen, von einer schicken Schleppe bis hin zu funkelnden Pailletten. Stephanie Stumph (40), ebenfalls Moderatorin des Abends, betörte in einem violetten Federkleid, das ihr einen schwebenden Auftritt auf dem Parkett verlieh. Zusammen schufen die Outfits der Stars eine glamouröse Atmosphäre, die dem Jubiläum des SemperOpernballs mehr als gerecht wurde.

Anna Ermakova, die als Model bekannt wurde, liebt es, sich für besondere Anlässe in Szene zu setzen. Bereits in der Vergangenheit sorgte sie mit ihren Outfits bei großen Events für Aufsehen und setzt dabei häufig auf atemberaubende Eleganz. Neben ihrer Karriere auf dem Laufsteg spricht sie immer wieder offen über ihren Stolz, sich trotz ihres berühmten Namens eine eigene Karriere aufgebaut zu haben. Ihren Sinn für Mode und ihren Auftrittsstil schrieb sie einst ihrer Mutter zu, der sie eine besondere Leidenschaft für Ästhetik und Stil verdankt.

Getty Images Anna Ermakova im Mai 2024

RTL Jury-Mitglied Anna Ermakova

