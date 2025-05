Nicola Peltz muss wegen Tod ihres Hundes Aussage machen

Nicola Peltz-Beckham (30) soll vor Gericht aussagen, nachdem sie eine Klage gegen ein Hundesalonunternehmen, dessen Besitzerin und den entsprechenden Hundefriseur eingereicht hat. Der Grund ist der Tod ihres Hundes Nala, der im Jahr 2024 nach einem Besuch beim Friseur verstarb. Nala war neun Jahre alt und, so Nicola, bei bester Gesundheit, bevor sie zu einem angeblich verhängnisvollen Grooming-Termin gebracht wurde. Laut einem Gerichtsbeschluss muss Nicola bis spätestens Oktober dieses Jahres in New York aussagen und medizinische Unterlagen sowie Berichte über den Todesfall des Tieres zur Verfügung stellen. Das berichtet Mirror.

Nicola wirft der Hundepflegefirma vor, den verantwortlichen Groomer trotz vorheriger Beschwerden über ihn beauftragt zu haben. In der Klageschrift heißt es, dass Nala nach dem besagten Termin extrem geschwächt gewesen sei, eine blaue Zunge und Flüssigkeit in der Lunge aufgewiesen und neurologische Schäden erlitten habe. Der Chihuahua, der laut Nicola normalerweise eine Lebenserwartung von 14 bis 16 Jahren gehabt hätte, verstarb nur zwei Stunden später trotz unmittelbarer tierärztlicher Versorgung. Das Unternehmen sowie der Hundefriseur bestreiten jegliches Fehlverhalten und wiesen die Anschuldigungen zurück.

Der Verlust der Hündin belastet Nicola zusätzlich in einer turbulenten Zeit. Verschiedene Quellen berichten von Spannungen zwischen ihr und der Familie ihres Ehemannes Brooklyn Peltz-Beckham (26), namentlich zwischen ihr und seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51). Trotz angeblicher Vorwürfe, sie halte Brooklyn von seiner Familie fern, betonte dieser öffentlich, immer zu seiner Frau zu stehen. Nicola, die sich als große Hundefreundin und Aktivistin engagiert, äußerte ihren Schmerz über Nalas plötzlichen Tod in der Vergangenheit und versprach, alle im Rahmen der Klage gewonnenen Gelder einer Rettungsorganisation für Tiere zukommen zu lassen.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola"

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im Oktober 2024

