Nicola Peltz-Beckham verklagt Hundesalon nach Tod ihrer Nala

Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für Nicola Peltz-Beckham (29) und ihren Gatten Brooklyn (25). Ende Juni verstarb ihre gemeinsame Hündin Nala ganz plötzlich nach ihrem Aufenthalt in einem Hundesalon. Diesem gibt Nicola nun die Schuld an ihrem schweren Verlust. Laut Entertainment Tonight reichte die "Holidate"-Darstellerin am Dienstag vor dem New Yorker Westchester County Court Klage gegen das Hundepflegeunternehmen, dessen Besitzer und den verantwortlichen Hundefriseur ein.

Aus Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, geht hervor, dass Nicolas dem Hundesalon unter anderem "vorsätzlichen und böswilligen Missbrauch von Hunden" vorwirft. Dieser Umgang habe zum Tod ihrer gesunden Chihuahua-Dame Nala geführt. Laut der "Lola"-Darstellerin habe der Eigentümer des Unternehmens rücksichtsloses und böswilliges Verhalten seiner Mitarbeiter ignoriert, "da er aufgrund einiger Beschwerden wusste, dass [der Hundefriseur] wiederholt Tiere misshandelt und missbraucht hatte." In einem weiteren Punkt der Klage heißt es, dass sie durch den leidvollen Tod ihres geliebten Vierbeiners "Schaden und seelisches Leid" davongetragen habe.

Nach Nalas Tod berichtete Nicola ihren Followern auf Instagram mittels einer Bilderreihe von den dramatischen Ereignissen. "Sie war meine wunderschöne Königin und blieb neun Jahre an meiner Seite", lauteten die emotionalen Worte unter einem Beitrag. Weiter hieß es: "Ich wünschte, ich könnte sie wieder in meinem Arm haben. Ich bete, dass sie bei meiner Naunni [Oma] ist." Damit spielt die Schauspielerin auf den Verlust ihrer Großmutter an, den sie und ihre Familie erst einen Monat vor Nalas Ableben verkraften mussten.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckhams Hündin Nala

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brookyln Beckham umarmt seine Schwiegeroma Naunni

