Trauer um Loretta Swit: "M*A*S*H"-Star mit 87 verstorben

Die Schauspielwelt trauert um Loretta Swit (✝87). Die legendäre Darstellerin, bekannt durch ihre Rolle als Major Margaret "Hot Lips" Houlihan in der Kultserie "M*A*S*H", ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Laut Angaben ihres Vertreters Harlan Boll starb Loretta am heutigen Tag eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause in New York City – das berichtet TMZ. Die Polizei von New York bestätigte diese Angaben ebenfalls. Die Rolle der scharfzüngigen Chefkrankenschwester in der Serie, die von 1972 bis 1983 lief, brachte ihr nicht nur weltweite Bekanntheit, sondern auch zwei Emmy Awards ein.

Lorettas Schauspielkarriere umfasste weit mehr als nur ihre ikonische Performance in "M*A*S*H". In den 1970er-Jahren glänzte sie auch in Serien wie "Hawaii Five-O" und "Love Boat". Zudem initiierte sie 1981 die Figur der Christine Cagney in der Pilotfolge von "Cagney & Lacey", bevor eine andere Besetzung für die Serie gewählt wurde. Ihr künstlerisches Talent und ihr Engagement für ihre Rollen machten sie zu einem geschätzten Mitglied der Film- und Fernsehbranche – insgesamt wirkte sie im Laufe ihrer Karriere an über 50 Produktionen mit.

Nach der Nachricht ihres Todes haben unzählige Fans und Weggefährten ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Auf Social-Media-Plattformen wie X zeigten sich viele tief bewegt. "Rest in peace, Loretta. Eine wirklich phänomenale Schauspielerin, die uns allen fehlen wird", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Loretta Swit war nicht nur auf der Leinwand außergewöhnlich, sondern auch im wahren Leben." Lorettas unvergesslicher Beitrag zur Unterhaltung wird in den Herzen ihrer Fans weiterleben.

Loretta Swit bei einer Gala im Jahr 2011

Loretta Swit, Schauspielerin

