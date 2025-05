Dak Prescott und Sarah Jane Ramos begrüßen zweite Tochter

Dak Prescott (31) und seine Verlobte Sarah Jane Ramos haben Nachwuchs bekommen: Schon am 22. Mai kam ihre zweite Tochter Aurora Rayne zur Welt. Die Nachricht teilten die stolzen Eltern nun auf Instagram. "Unsere süße Aurora Rayne Prescott ist vor neun Tagen auf die Welt gekommen. Wir haben alles in uns aufgesogen. Wir sind so dankbar und verliebt in unsere vierköpfige Familie", schwärmte die Influencerin in ihrem Post. Dazu teilte sie niedliche Bilder, die sie und den Quarterback im Babyglück zeigten.

Die Schwangerschaft hatte Sarah bereits im Dezember 2024 in einem beeindruckenden Fotoshooting für Sports Illustrated enthüllt. Dabei betonte die Weinexpertin, was ihr bei der Erziehung ihrer Töchter besonders am Herzen liegt. "Ich möchte, dass meine Mädchen wissen, dass man es im Leben sehr weit bringt, wenn man ein guter Mensch ist", erklärte sie. Obendrein lobte sie ihren Verlobten als "den besten Mädchen-Papa aller Zeiten".

Dak und Sarah sind seit 2023 ein Paar und haben in ihrer gemeinsamen Zeit viele Meilensteine erreicht: Im Oktober 2024 machte Dak seiner Lebensgefährtin auf einem Golfplatz dann einen romantischen Heiratsantrag. Die Verbindung der beiden bleibt trotz prominenter Öffentlichkeit weitgehend privat. Sarah, die einst als Barkeeperin arbeitete, und der NFL-Star zählen die gemeinsame Zeit zu ihrer größten Priorität und scheinen das Glück, das sie gemeinsam gefunden haben, in vollen Zügen auszukosten.

Instagram / sarahjane Sarah Jane Ramos mit ihren Töchtern

Instagram / sarahjane Dak Prescott mit seiner Partnerin Sarah Jane und ihrem Baby

