"Gesegnet": Dak Prescott bestätigt die Geburt seiner Tochter

Der US-amerikanische Footballspieler Dak Prescott (30) und seine Freundin Sarah Jane Ramos dürfen sich über die Geburt ihres ersten Kindes freuen! Die gemeinsame Tochter MJ erblickte bereits im Februar das Licht der Welt. "Ja, ich fühle mich anders, man wacht morgens auf, sieht das Baby und versteht die Verantwortung", erzählt der frischgebackene Papa während eines Interviews bei einer Gala des Children's Cancer Fund. Dak scheint in seiner Rolle schon regelrecht aufzublühen: "Alles, was ich mir immer für mich selbst gewünscht habe, will ich jetzt für jemand anderen noch mehr. Das ist etwas Besonderes. Alle sind gesund und zu Hause. Wir sind gesegnet."

Hinter dem Sportler liegen schwierige Jahre, daher war dem Paar die Vorfreude sichtlich anzumerken, als es Ende vergangenen Jahres die Schwangerschaft bekannt gab. "Es wird ein kleines Stück vom Himmel auf die Erde geschickt. Unser unermesslicher Segen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir ein starkes, selbstbewusstes, wunderschönes Mädchen großzuziehen, Dak", verkündete seine Partnerin Sarah Jane die süßen Neuigkeiten auf Instagram.

2020 hatte Dak seinen Bruder Jace Prescott durch Suizid verloren. Doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den Dak verkraften musste: 2013 war seine Mutter Peggy an Darmkrebs gestorben. "Ich weiß, was meine Mutter für mich bedeutet, und in gewisser Weise freue ich mich darauf, dieses Gefühl in einer anderen Rolle zu erleben", verriet der 30-Jährige laut US Weekly kurz nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft auf einer Pressekonferenz.

