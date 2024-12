NFL-Star Dak Prescott und seine Verlobte erwarten ein Baby

Das erste Töchterchen von Footballer Dak Prescott (31) ist erst neun Monate alt, wird aber schon bald eine große Schwester sein. In seiner Instagram-Story repostet der NFL-Star das Foto eines niedlichen Fotoshootings mit seiner Liebsten und verkündet damit die frohe Nachricht, dass sie erneut Eltern werden. "Ich zähle eure Glückwünsche", kommentiert er das Foto, auf dem seine Partnerin Sarah sich liebevoll den Bauch hält. Die beiden freuen sich auf die Geburt eines weiteren Mädchens, das im Mai kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken soll.

In einer weiteren Story gibt er schon allererste Einblicke in sein Glück als zweifacher Papa. "Vierköpfige Familie", schreibt er zu einem Foto, auf dem er mit seiner Liebsten und der gemeinsamen Tochter auf dem Arm posiert. Vor sich halten die stolzen Eltern einen Ausdruck von Ultraschallbildern ihres zweiten Babys. Die Fans des Paares sind jedenfalls ganz aus dem Häuschen. Unter den Fotos des Babybauch-Shootings von Sarah Jane häufen sich die Gratulationen. "Ich freue mich so sehr für euch! Möge Gott eure Familie schützen", schreibt nicht nur ein Nutzer begeistert.

Vergangenen Oktober stellte der Star der Dallas Cowboys seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Für ihre kleine Familie scheint das alles ein Happy End nach einer wirklich schweren Zeit zu sein. Im Frühjahr 2020 verstarb Daks Bruder, 2023 musste er sich dann auch noch mit einem Gerichtsverfahren auseinandersetzen. Seitdem scheint sich das Leben des 31-Jährigen komplett verändert zu haben. "Ja, ich fühle mich anders, man wacht morgens auf, sieht das Baby und versteht die Verantwortung", verriet der frisch gebackene Papa wenige Wochen nach der Geburt während eines Interviews bei einer Gala des Children's Cancer Fund.

Instagram / sarahjane Dak Prescott mit seiner Partnerin Sarah Jane und ihrem Baby

Getty Images Dak Prescott, NFL-Spieler

