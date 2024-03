Wegen Belästigungsvorwurf: Dak Prescott erstattet Anzeige

Dak Prescott (30) zieht vor Gericht! Wie TMZ berichtet, reichte der Footballspieler am Montag im texanischen Collin County eine Klage ein. Den Unterlagen zufolge habe Victoria Shores in einem Brief an ihn behauptet, er habe sie im Februar 2017 sexuell missbraucht. Über den angeblichen Vorfall wolle sie nur schweigen, wenn er ihr 100 Millionen Dollar [ca. 915 Millionen Euro] Schweigegeld zahlen würde, andernfalls wolle sie mit den Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gehen. Die Anwälte des Quarterbacks betonten jedoch, dass die Vorwürfe falsch seien: "Mr. Prescott hat sich nie auf ein nicht-einvernehmliches sexuelles Verhältnis mit jemandem eingelassen." Dem fügen sie hinzu: "Die Zeitlinie der Ereignisse und [Shores'] Handlungen in den Jahren seit dem angeblichen Angriff sind im Einklang mit der Beteiligung an nur einvernehmlichen Handlungen mit Mr. Prescott."

Dak verklagt die Frau nun wegen Verleumdung, übler Nachrede, zivilrechtlicher Erpressung und Belästigung. "Die Tatsache, dass Herr Prescott nichts Negatives über diese angebliche Interaktion von vor fast einem Jahrzehnt gehört hat, ist wirklich bezeichnend für Shores' Motive", unterstreicht Levi McCathern, der Anwalt von Dak, seinen Standpunkt. In einer Erklärung an TMZ schreibt er zudem: "Lügen tun weh. Besonders böswillige Lügen. Wir werden nicht zulassen, dass die Beklagte und ihr Anwaltsteam von diesem Versuch, Millionen von Mr. Prescott zu erpressen, profitieren." Der Sportler sei zu den Behörden gegangen, um Victorias kriminelle Handlungen anzuzeigen.

Dabei hat Dak derzeit eigentlich allen Grund zur Freude: Im November des vergangenen Jahres verkündete seine Partnerin Sarah Jane auf Instagram, dass die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten: "Es wird ein kleines Stück vom Himmel auf die Erde geschickt. Unser unermesslicher Segen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir ein starkes, selbstbewusstes, wunderschönes Mädchen großzuziehen, Dak." Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit: Ihre Tochter MJ erblickte im Februar das Licht der Welt.

Getty Images Dak Prescott, Footballer

