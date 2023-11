Nach dunkler Zeit: NFL-Star Dak Prescott wird erstmals Vater

Dak Prescott (30) hat schwierige Jahre hinter sich. Der US-amerikanische Footballspieler verlor seinen Bruder Jace Prescott im Jahr 2020 – er hatte Selbstmord begangen. In einem emotionalen Interview gewährte er daraufhin herzzerreißende Einblicke in sein Seelenleben. Er wolle Menschen dabei unterstützen, über ihre inneren Kämpfe zu sprechen. Nun – rund drei Jahre später – geht der Sportler mit schönen News an die Öffentlichkeit: Dak wird erstmals Vater!

Seine Partnerin Sarah Jane überraschte ihre Fans auf Instagram mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Bildern – und offenbarte gleichzeitig: Sie ist schwanger! "Es wird ein kleines Stück vom Himmel auf die Erde geschickt. Unser unermesslicher Segen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir ein starkes, selbstbewusstes, wunderschönes Mädchen großzuziehen, Dak", schreibt sie zu den Fotos, auf denen sie ihre große Babykugel präsentiert.

Sarah und Dak dürfen sich also auf ein kleines Mädchen freuen. Nicht nur die werdenden Eltern sind ganz aus dem Häuschen, auch die Fans sind begeistert. "Wir können es kaum erwarten, dieses kostbare, kleine Mädchen kennenzulernen. Prost auf all die wunderbaren Dinge, die für dich und deine wunderschöne Familie kommen", gratuliert beispielsweise ein Follower.

