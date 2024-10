Nach schwerer Zeit: NFL-Star Dak Prescott hat sich verlobt

Hinter Dak Prescott (31) liegen ein paar schwere Monate, die nun in einem Happy End enden. Der Quarterback der Dallas Cowboys und seine Freundin Sarah Jane haben sich verlobt. Das teilt der NFL-Star seinen Fans via Instagram mit. In seiner Story veröffentlicht er ein süßes Bild von sich, seiner Liebsten und der gemeinsamen Tochter. Besonderer Hingucker: Dak hat seine Kleine in den Heiratsantrag integriert. Mit einem personalisierten Strampler stellte der Sportler nämlich seiner Liebsten die Frage aller Fragen, die sie natürlich mit Ja beantwortet hat.

Für das Paar folgt damit bald der nächste wichtige Schritt in ihrer Beziehung. Zuvor durften sich die beiden über die Geburt ihres ersten Kindes freuen! Die gemeinsame Tochter MJ erblickte im Februar dieses Jahres das Licht der Welt. "Ja, ich fühle mich anders, man wacht morgens auf, sieht das Baby und versteht die Verantwortung", verriet der frischgebackene Papa wenige Wochen nach der Geburt während eines Interviews bei einer Gala des Children's Cancer Fund.

Doch der Football-Spieler blickt auch auf eine nicht so schöne Zeit zurück. Nachdem sein Bruder im Frühjahr 2020 gestorben war, musste sich der Sportler im vergangenen Jahr dann auch noch mit einem Gerichtsverfahren auseinandersetzen. Dak wurde beschuldigt, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Im Sommer wurde die Klage dann jedoch fallengelassen, da der Richter sie als unbegründet eingestuft hatte.

Getty Images Dak Prescott im Oktober 2023

Getty Images Dak Prescott, Sportstar

