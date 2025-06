13 Jahre jüngerer Partner: Nicola Coughlans Freunde besorgt

Die Schauspielerin Nicola Coughlan (38) ist frisch verliebt und zeigt sich glücklich mit ihrem neuen Partner Jake Dunn, der 13 Jahre jünger ist als sie. Zum ersten Mal sorgten die beiden im August 2024 für Liebesgerüchte, als sie gemeinsam bei einem Musikfestival in England gesichtet wurden. Im Februar dieses Jahres machte Nicola die Beziehung zu dem 25-Jährigen auf Instagram dann offiziell, als sie ihm zum Geburtstag mit einem roten Herz-Emoji gratulierte. Doch, obwohl das Paar erst kürzlich seinen ersten gemeinsamen Auftritt auf einem BAFTA-Event feierte, machen sich einige Freunde der Bridgerton-Darstellerin OK! zufolge Sorgen um die Zukunft der Beziehung.

Insider berichten, dass vor allem der Altersunterschied für Unruhe in Nicolas Umfeld sorgt. "Sie ist 38 und er 25. Obwohl das für manche Paare kein Thema ist, glauben einige ihrer Freunde, dass Jake ihr irgendwann das Herz brechen wird", so eine Quelle gegenüber OK!. Doch Nicola selbst lässt sich von der Skepsis nicht beirren. "Sie haben eine tolle Verbindung und die Chemie stimmt", betonte derselbe Insider. Für die Schauspielerin scheint es aktuell vor allem darum zu gehen, die gemeinsame Zeit mit Jake zu genießen.

Neben ihrem Liebesleben hat Nicola sich auch immer wieder offen über ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit geäußert. Besonders die Diskussionen um ihr Erscheinungsbild sind ihr ein Dorn im Auge. "Ich arbeite unglaublich hart und habe kaum Zeit für Familie und Freunde, aber die Leute konzentrieren sich nur auf meinen Körper", beklagte sie sich kürzlich OK! zufolge in einem Interview. Trotz ihrer Kritik an diesen ständigen Kommentaren wird deutlich, dass Nicola niemand ist, der sich von äußeren Meinungen oder Zweifeln beeindrucken lässt – weder in ihrer Karriere noch in der Liebe.

Getty Images Jake Dunn und Nicola Coughlan, April 2025

Getty Images Nicola Coughlan im Dezember 2024

