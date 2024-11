TV Choice Awards: Nicola Coughlan gegen Michelle Keegan

Nicola Coughlan (37) und Michelle Keegan (37) treten laut Dailymail bei den TV Choice Awards 2025 gegeneinander an. Bei der Bekanntgabe der diesjährigen Nominierungen wurde enthüllt, dass Nicola für ihre Rolle in Channel 4's "Big Mood" und Michelle für ihre Performance in Sky Max' "Brassic" in der Kategorie "Beste Comedy-Darbietung" nominiert sind. Die Preisverleihung findet am Montag, den 10. Februar 2025, im Londoner Hilton Hotel an der Park Lane statt, und die beliebtesten TV-Stars des Landes werden über den roten Teppich schreiten.

Nicola ist außerdem für die "Beste Drama-Darbietung" für ihre Rolle als Penelope Bridgerton in Bridgerton nominiert. In dieser Kategorie konkurriert sie mit Brenda Blethyn für ihre Darbietung in "Vera", mit Toby Jones für seine Rolle in "Mr Bates vs the Post Office" und mit ihrem Kollegen Luke Newton (31), ebenfalls aus "Bridgerton". Die Kategorie "Bestes Drama" umfasst beliebte Serien wie "All Creatures Great And Small", "Bridgerton", "House Of The Dragon" und "Vera".

Nicola hat mit ihrer Rolle als Penelope in "Bridgerton" internationale Bekanntheit erlangt. Ihre charmante Darstellung in der Serie, deren Hauptdarsteller für die vierte Staffel bereits feststehen, hat ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Michelle ist durch ihre schauspielerischen Leistungen in "Brassic" zu einer festen Größe in der britischen Comedy-Szene geworden. Beide Schauspielerinnen teilen eine große Leidenschaft für ihre Arbeit und haben betont, wie viel ihnen ihre Rollen bedeuten. Der Gastgeber des Abends, Komiker Jason Manford, freut sich besonders auf die Preisverleihung. Er sagte: "Ich freue mich sehr auf mein Debüt bei den TV Choice Awards. Es ist eine Veranstaltung, die so viele großartige Shows und Performer zusammenbringt, und zu wissen, dass eine meiner Sendungen auf der Shortlist steht, macht es noch aufregender. Ich weiß, dass es ein großartiger Abend wird."

Getty Images Michelle Keegan bei einem Event in London im November 2018

Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"

