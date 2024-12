Das sind die schönsten Promi-Looks der Fashion Awards 2024

Bei den Fashion Awards 2024 in London mischte auch in diesem Jahr die Crème de la Crème der Promiwelt mit – und diese übertraf sich mit ihren Red-Carpet-Looks. Unter den Anwesenden war beispielsweise auch Bridgerton-Darstellerin Nicola Coughlan (37). Sie glänzte in einem dunklen Abendkleid von Gaurav Gupta, das an den Hüften mit hellblauen Seiden-Volants ausgeschmückt war. Ihr Co-Star Simone Ashley (29) ließ sich ebenfalls blicken und posierte in einem cremefarbenen Prada-Minikleid mit langer Schleppe.

Für Aufsehen sorgte ebenfalls Arielle, die Meerjungfrau-Star Halle Bailey (24). Die frischgebackene Mama begeisterte in einer auffälligen weißen Robe von Ellie Misner, die wie eine Hommage an ihre Filmrolle wirkte: An ihrer Taille befand sich eine wasserfallartige Konstruktion aus Perlmuttscheiben und Muscheln. Einen Kontrast dazu lieferte Halles Schwester Chloe Elizabeth Bailey, die ein schwarzes, enges Latexkleid von Atsuko Kudo wählte. Neben den Geschwistern sorgte außerdem Kanye Wests (47) Ex Julia Fox (34) mächtig für Wirbel: Die Schauspielerin trug ein maßgeschneidertes Spitzenkleid von Dilara Findikoglu mit transparenten Stoffpartien, die einen Blick auf ihren Körper zuließen. Ihren Look kombinierte sie mit weißem Make-up und roten Lippen.

Ebenfalls auf den roten Teppich wagte sich Sängerin Rihanna (36). Sie kam in Begleitung ihres Partners A$AP Rocky (36) nach London. Mit einem XXL-Hut aus blauem Plüsch posierte sie mit ihrem Schatz für die Fotografen und war ein echter Hingucker. Mit dem Rapper geht die "SOS"-Interpretin seit rund vier Jahren durchs Leben. Aus der Beziehung der beiden Musiker stammen zwei gemeinsame Söhne mit den klangvollen Namen Riot Rose Mayers (1) und RZA Athelston Mayers (2).

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe und Halle Bailey, Sängerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

Anzeige Anzeige