Macht Nicola Coughlan hier etwa Beziehung mit Jake publik?

Schon seit vergangenem Jahr kursieren hartnäckige Gerüchte, dass Nicola Coughlan (38) und der Schauspieler Jake Dunn in einer festen Beziehung sein sollen. Das scheint die Bridgerton-Darstellerin jetzt offiziell in ihrer Story auf Instagram zu bestätigen. In dieser veröffentlicht der Serienstar einen Schnappschuss von Jake, den er mit einem roten Herz-Emoji untermalt. Dazu schreibt Nicola den kurzen, aber liebevollen Satz: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!"

Im August 2024 brachten die beiden erstmals die Gerüchteküche zum Brodeln: Damals wurden Nicola und Jake gemeinsam auf dem All Points East Festival in London gesichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigten die Turteltauben beim Kuscheln. Die zwei schauten sich währenddessen einen Auftritt von Mitski an. Auch in den darauffolgenden Monaten wurde das Paar mehrfach bei diversen Rendezvous erwischt oder beim Händchenhalten in London.

Nicola ist bekannt dafür, dass sie ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Im vergangenen Oktober machte sie jedoch eine Ausnahme und dementierte gegenüber Time die Spekulationen um eine Romanze mit ihrem "Bridgerton"-Co-Star Luke Newton (32). Denn Fans spekulierten wegen der Chemie der beiden innerhalb der Netflix-Serie, ob sie auch fernab der Kameras ein Paar seien. "Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Wir haben eine solche Liebe füreinander und diese Erfahrung, die ich nie wieder mit jemand anderem machen werde. Ist es nicht großartig, dass ein Mann und eine Frau so eine Beziehung zueinander haben können?", betonte Nicola.

