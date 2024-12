Nicola Coughlan verzaubert ihre Fans in einem hautengen Look

Heiß, heißer, Nicola Coughlan (37)! Die Schauspielerin begeistert ihre sechs Millionen Follower mit einem neuen Instagram-Post, in dem sie sich in einem figurbetonten grauen Kleid mit gewagtem Ausschnitt zeigt. Vor einem Ganzkörperspiegel lässt Nicola in dem kurzen Clip die Hüften kreisen und zwinkert charmant in die Kamera. Ihr blondes, welliges Haar fällt dabei sanft über die Schultern, während opulente Ohrringe den glamourösen Look abrunden. In weiteren Schnappschüssen blickt sie auf ihr ereignisreiches Jahr zurück und schreibt dazu: "2024 Teil eins".

Nicola beendet das Jahr mit einem Highlight – in der Weihnachtsfolge von Doctor Who wird sie an der Seite von Ncuti Gatwa (32) zu sehen sein, der den neuen Time Lord spielt. Im Gespräch mit Radio Times reflektiert die gebürtige Irin die vergangenen Monate: "Es war unglaublich. Es war das geschäftigste Jahr meines Lebens." Nach einer ausgedehnten Pressetour für Bridgerton, die sie in acht Länder führte, freue sich Nicola nun besonders auf Weihnachten zu Hause. "Es ist so toll, das Jahr mit 'Doctor Who' abzuschließen und die Folge mit meiner Familie zu sehen. Nur wenige Dinge, die ich tue, sind wirklich familienfreundlich, daher ist es wirklich schön, die eine Sache zu haben!", erklärt sie.

Weniger familienfreundlich war hingegen eine Szene in der dritten Staffel ihrer Erfolgsserie. Nach einem Streit mit ihrer Bildschirm-Mutter sucht Nicola als Penelope Featherington Trost und findet diesen bei Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton (31). Was als einfühlsamer Moment beginnt, endet in einer leidenschaftlichen Sexszene, die für jede Menge Aufsehen sorgte. In "The Graham Norton Show" enthüllte Nicola erst kürzlich: "Meine Mutter war so sauer auf mich wegen dieser Szenen." Der Unmut ging wohl sogar so weit, dass sie sich weigerte, ihre berühmte Tochter zur Premiere zu begleiten.

Getty Images Nicola Coughlan bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 3

